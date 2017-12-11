Як вибрати магістральні фільтри для очищення води

Якість питної води сьогодні викликає серйозні нарікання практично по всій країні і є проблемою не тільки російської, а й загальносвітової. Саме тому фільтри для води є надзвичайно затребуваними виробами.

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Побутовими магістральними фільтрами називаються вироби, що встановлюються на вході магістралі холодного (гарячого) водопостачання в житлове приміщення (приватний будинок, офіс).

Призначені вони для збереження обладнання, очищення води, її пом'якшення і поліпшення смаку, а також захисту від бактерій і вірусів.

Класифікація магістральних фільтрів

Пропоновані ринком магістральні фільтри водоочистки мають кілька варіантів класифікації. В першу чергу, їх поділяють на дві групи: фільтри для магістралей гарячої та холодної води. Практично у всіх сучасних будівлях водоподведеніе здійснюється за двома роздільним магістралях: гарячої та холодної води, кожна з яких вимагає свій фільтр.

По виду використовуваних в фільтрі картриджів їх ділять на вироби, оснащені фільтрами:

намотувальними;

гофрованими;

з використанням поліпропілену плетеного або спіненого;

сітчасті.

За ступенем очищення, яку отримує вода, що проходить через магістральний фільтр, останні діляться наступним чином:

Одноступінчаті - з ефективністю близько 98% очищають проходить воду від твердих опадів, іржі і піску. Картриджі в таких насосах потрібно міняти не рідше одного разу на 6 місяців.

Двоступеневі - крім очищення від шкідливих фракцій, описаної в попередньому пункті, ці фільтри очищають воду від механічних домішок, глини, хлору, органіки, каламутності і неприємних запахів з вельми високим ступенем такого очищення.

Триступінчаті - крім ефектної очищення, еквівалентній тій, яку проводять фільтри, згадані вище, ці моделі видаляють з води нерозчинених залізо і добре пом'якшують її. Найчастіше такі фільтри ставляться в приватних будиночках і підприємствах громадського харчування.

Залежно від використовуваного способу очищення фільтри підрозділяються на:

біологічні;

зворотного осмосу;

іонообмінні;

фізико-хімічні;

механічні.