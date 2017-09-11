Як вибрати валізу: оцінюємо матеріали

Матеріалів для валіз в даний час дуже багато - це і тканинні, і пластикові, і шкіряні валізи.

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Тканинні валізи

Дорожні валізи з тканини практичні і відносно нетяжким. Валізи з нейлону, поліестеру і поліаміду, як правило, мають спеціальне просочення, що захищає вміст валізи від опадів і забруднення.

Однак тканинні валізи досить легко деформуються, якщо матеріал занадто тонкий. Якісні дорожні валізи з тканини не проминаются під вагою інших вантажів і мають міцний каркас.

При використанні тканинного валізи треба мати на увазі правила пакування речей - все крихкі речі розкладаються серед м'якою одягу, далеко від каркаса і краю. Хоча і це іноді не рятує. Особливо цінні та крихкі речі слід брати з собою в ручній поклажі.

Валізи з пластика

Дорожні валізи можуть бути виконані з пластика. Пластик -досить легкий матеріал, але дешевий пластик при цьому недостатньо надійний. Такий валізу легко дряпається і навіть розколюється при необережному поводженні.

Валіза з якісного пластику з титанової крихтою - один з найкращих варіантів. Такий дорожню валізу буде зберігати свою форму, легкий, не пропускає вологу і бруд.

Шкіряні валізи

Шкіряні валізи - питання швидше престижу його власника, ніж зручності.

Шкіряні дорожні валізи дуже дороги, при цьому швидко дряпаються і мають досить велику вагу. Якщо його неправильно експлуатувати, такий чемодан на колесах дуже скоро втратить свій первісний вигляд.

Як вибрати правильний валізу: надійні блискавки

Найкращі блискавки для валізи - широкі пластикові блискавки з великими зубцями . Чим більше ширина блискавки, тим краще.

Надійні блискавки дорожньої валізи на колесах мають ширину близько 1 см. Блискавка обов'язково повинна бути щільною, без проблем застібатися і розстібатися.