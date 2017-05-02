Як вибрати вижигатель по дереву? И выжигатель по дереву купить киев

Освоювати мистецтво випалювання по дереву майстра почали ще в XVIII столітті, а сьогодні пірографія стала популярним і цікавим захопленням як для дорослих, так і для дітей. Можливо, цьому причиною послужили простота і доступність у використанні, якої відрізняються сучасні апарати для випалювання по дереву. Отже, як вибрати такий прилад.

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Види Вижигатели по дереву

Перш за все потрібно визначитися, який апарат для випалювання краще послужить у вашій ситуації. Існує дві категорії Вижигатели:

- прилади з твердими пір'ям;

- апарати з дротяними пір'ям.

Щоб зрозуміти, як правильно вибрати прилад для випалювання по дереву, слід ознайомитися зі специфікою конструкції кожного з їх видів. Апарати з твердими пір'ям володіють постійною температурою напруження пера. Зверніть особливу увагу на потужність приладу: якщо вона менше 20 ват, такий прилад для випалювання буде досить повільним в роботі. І навпаки, чим потужніший модель, тим швидше ви зможете працювати.

Переконайтеся в тому, що обрана вами модель апарату для випалювання укомплектована додатковими насадками, що дозволяють виконувати різні роботи - від великої картини до мініатюрного орнаменту на дерев'яному олівці. Моделі приладів для випалювання, оснащені пір'ям з дроту, пропонуються в продажу в більш широкому асортименті, ніж моделі Вижигатели з твердими пір'ям. Початківцю досить непросто дістатися до суті того, на чому краще засновувати вибір, а тому нижче будуть представлені переваги та недоліки кожної з модифікацій апаратів для випалювання.

Особливості приладів для випалювання з твердими пір'ям

До переваг Вижигатели з твердими пір'ям можна віднести:

- високу міцність;

- простоту в використанні;

- демократичну ціну.

Саме з цих причин значна частина наборів для випалювання для дітей містять апарати з твердими пір'ям. З пристроями цього типу особливо зручно випалювати малюнки середніх і великих розмірів.

Однак у цього пристрою чимало і недоліків. По-перше, вони занадто довго розігріваються, а також остигають (більше 5 хвилин). По-друге, що знаходиться в порожнині рукояті нагрівальний елемент піддається досить сильному нагріванню. По-третє, через велику рукояті і її великої відстані до кінця голки така конструкція не дозволяє виконувати при випалюванні тонку роботу. По-четверте, якщо цей пристрій використовувати досить тривалий час, воно може перегоріти.

Особливості апаратів для випалювання з пір'ям з дроту

У Вижигатели з дротяними елементами достоїнств набагато більше. Потужності такого пристрою цілком достатньо для того, щоб працювати з найбільш твердими породами дерева. Нагрівання і охолодження апарату займає лише кілька секунд. У більшості таких приладів регулюється температура розжарення дроту. Ви можете загострити дріт до білого або просто злегка нагріти.

З вижігателем, оснащеним дротяними пір'ям, робота над виробами займає в кілька разів менше зусиль і часу. Навіть якщо перегорить дріт елемента, її можна легко і недорого замінити на іншу. Багато європейських бренди приладів для випалювання застосовують для нагрівальних елементів метал ніхром, який служить дуже довгий час.

Серед недоліків дротяних Вижигатели можна назвати їх дорожнечу. Крім того, такі моделі складно придбати, а їх лагодження може бути пов'язана з масою проблем, особливо якщо ви купили пристрій через інтернет. Наконечники з дроту нерідко перегорають і деформуються. Якщо ж часто замінювати нагрівальними елементи, ручка з фіксаторами досить швидко прийде в непридатність.