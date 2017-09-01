Який проект каркасного будинку вибрати?

Вибір на користь швидкого спорудження приймають все більшу кількість сімей. Людей приваблює доступна вартість житла.

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Критерії вибору

Дім із дерев'яною структурою відносяться до найдешевших будівлям. Але проектних рішень в даній категорії більш ніж достатньо. Основні умови, що передують вибору проекту:

місце розташування будинку, площа ділянки;

склад сім'ї, вік її членів, ймовірність збільшення;

розглядається збільшення поверховості, так як до такого рішення часто вдаються через нестачу місця на ділянці;

варто опрацювати питання щодо кількості кімнат і їх функціональному призначенню.

Типова або індивідуальна розробка

Стандартне рішення, наявне в компанії завжди дешевше. Зазвичай пропонуються проекти на вибір з різним плануванням, що відрізняються за площею, поверховості. Типові рішення мають свої сильні сторони:

зазвичай по ним вже велося будівництво, а значить, технологія відпрацьована;

час економиться і на створенні проектної документації, і на наступних будівельних роботах.

Авторські розробки вибирають клієнти, яким потрібно:

будівлю в оригінальному архітектурному виконанні;

певні габарити споруди;

комплект приміщень, в який входять кімнати з функціями, які зазвичай не закладаються при стандартному проектуванні;

дах складної конструкції.

Альтернатива для замовника - це внесення деяких змін в типовий проект. Зазвичай додається прибудована веранда або ганок з навісом, змінюється планування кімнат.

Окремо варто звернути увагу на фундамент. Тип підстави може змінюватися від географічних і геологічних особливостей ділянки. Зазвичай конструкція фундаменту розробляється персонально для кожного замовника, обов'язково проводиться його прив'язка до місцевості. Незалежно, який проект обраний, рішення про конструктивні особливості підстави під будинок буде виноситися завжди індивідуально.

Детальне опрацювання

Переваги хорошого проекту в тому, що він включає не тільки набір необхідних креслень, а й пропонує асортимент основних матеріалів для стінового заповнення, влаштування підлог, перекриттів, даху.

Відмінною особливістю каркасних будівель є необхідність заповнювати простір між стійками теплоізоляційними матеріалами з подальшою обшивкою. Замовник отримує на руки документи з наступними даними:

вид і перетин бруса, який йде на установку стійок і балок;

вид утеплювача і його товщина;

матеріали, закладені для обшивки з внутрішньої сторони будівлі;

облицювання фасаду, тут можуть бути матеріали, що вимагають подальшої декоративної обробки, наприклад, плити ДСП або ОСБ, і вироби, які не потребують подальшого оформленні, наприклад, різні види сайдингу;

конструкція підлоги і перекриття, що включає обов'язкове утеплення;

креслення кроквяної системи, склад покрівельного покриття;

фінішне оформлення всередині приміщень відповідно до їх функціонального використанням;

остаточна оздоблення фасаду.

Проектні документи передбачають схеми розташування водопровідних і каналізаційних труб, розведення електричних проводів. У документації пропонується місце для розташування вигрібної ями.