Затінюючі сітки для затінення теплиці

Теплицю можна затінити різними способами. У статті Чим затінити теплицю від сонця я ці способи описував. Але, існує матеріал, який спеціально створений для цілей захисту від сонця. Це затінюючі сітки або сітки-теневкі. Які вони бувають, скільки коштують і де їх купити я спробую розповісти.

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Зразок сонцезахисної сітки кожен бачив: з такої сітки виготовляються помаранчеві "панчохи", в які упаковуються овочі для зручності торгівлі.

Переваги застосування спеціально затеняющей сітки.

Сітка-теневка задовольняє всім вимогам, які можна пред'явити.

Легкість монтажу-демонтажу.

Можливість зрощування.

Відсутність парусність.

Механічна стійкість.

Атмосферна стійкість.

Довговічність.

Мала вага і об'єм в складеному стані.

Сонцезахисна сітка дійсно досить міцна і її складно порвати. Навіть якщо вона десь зачіпається і додається достатнє зусилля, то просто розірветься осередок що ніяк не вплине на всю сітку.

Перфоровані краю дозволяють зрощувати смуги сітки, створюючи сонцезахисний покриття будь-якої площі.

Сітка не псується під впливом сонця. Зберігав сітку я під стелажем в теплиці, що не опалювалася зиму, тобто можна стверджувати що вона стійка до морозів.

Відсутність парусність повне - вітер ніяк не чіпає сітку. Цим кілька пояснюється і легкість її монтажу - немає необхідності ретельно і міцно закріплювати щоб не здуло.

Як закріпити затінюють сітку.

Існують спеціальні кліпси для кріплення сонцезахисної сітки. Однак їх ціна мені здалася великою (близько 1 $ за штуку) і зручність використання сумнівним. Тому я просто пропустив за двома перфорованим краях мотузку, яку натягнув, закріпивши кінці. Цього виявилося достатньо для фіксації сітки-теневкі.

Можна прикріплювати не довгі перфоровані краю, а короткі краю відрізу поперек сітки.

Той факт, що сітку сонцезахисну сітку можна зростити, дозволяє зробити з окремих смуг як-би чохол для теплиці і тоді цей чохол взагалі досить закріпити по кутах.