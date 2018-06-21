Затінюючі сітки для затінення теплиці
Теплицю можна затінити різними способами. У статті Чим затінити теплицю від сонця я ці способи описував. Але, існує матеріал, який спеціально створений для цілей захисту від сонця. Це затінюючі сітки або сітки-теневкі. Які вони бувають, скільки коштують і де їх купити я спробую розповісти.
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Зразок сонцезахисної сітки кожен бачив: з такої сітки виготовляються помаранчеві "панчохи", в які упаковуються овочі для зручності торгівлі.
Переваги застосування спеціально затеняющей сітки.
Сітка-теневка задовольняє всім вимогам, які можна пред'явити.
Легкість монтажу-демонтажу.
Можливість зрощування.
Відсутність парусність.
Механічна стійкість.
Атмосферна стійкість.
Довговічність.
Мала вага і об'єм в складеному стані.
Сонцезахисна сітка дійсно досить міцна і її складно порвати. Навіть якщо вона десь зачіпається і додається достатнє зусилля, то просто розірветься осередок що ніяк не вплине на всю сітку.
Перфоровані краю дозволяють зрощувати смуги сітки, створюючи сонцезахисний покриття будь-якої площі.
Сітка не псується під впливом сонця. Зберігав сітку я під стелажем в теплиці, що не опалювалася зиму, тобто можна стверджувати що вона стійка до морозів.
Відсутність парусність повне - вітер ніяк не чіпає сітку. Цим кілька пояснюється і легкість її монтажу - немає необхідності ретельно і міцно закріплювати щоб не здуло.
Як закріпити затінюють сітку.
Існують спеціальні кліпси для кріплення сонцезахисної сітки. Однак їх ціна мені здалася великою (близько 1 $ за штуку) і зручність використання сумнівним. Тому я просто пропустив за двома перфорованим краях мотузку, яку натягнув, закріпивши кінці. Цього виявилося достатньо для фіксації сітки-теневкі.
Можна прикріплювати не довгі перфоровані краю, а короткі краю відрізу поперек сітки.
Той факт, що сітку сонцезахисну сітку можна зростити, дозволяє зробити з окремих смуг як-би чохол для теплиці і тоді цей чохол взагалі досить закріпити по кутах.
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