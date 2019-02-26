​Затишна деревяна обробка приміщення

У століття високих технологій оздоблення деревом є найбільш поширеною. Адже дерево так і дихає теплом і затишком ...

Воно як би оберігає приміщення від будь-яких негараздів. Дерев'яні вироби завжди індивідуальні, завдяки неповторним деревним малюнків. Дерево ніколи не набридне, не застаріє і припаде до душі будь-якого стилю.

Цілющі тони міцних і м'яких соснових брусів принесуть в простір життєву енергію. Сосновими бувають сходи, меблі, двері. Бук теж оживляє все навколо. З нього зазвичай складається віденські гнуті меблі. Липа підходить для барочного стилю. Вона дуже м'яка, і з неї легко вирізати різні візерунки.

З надійного і міцного дуба роблять паркет і сходи, а морений темний дуб застосовується для створення меблів.

Вы можете приобрести качественные стулья офисные со спинкой по самой выгодной стоимости на сегодняшний день.

Деревину зазвичай декорують малюнками, різьбою, шкірою, металом і склом. Дизайнери люблять прикрашати інтер'єр дерев'яними сходами. А сучасний підлогу комбінується декількома сортами дерева. Підлоговий візерунок може формуватися з клена, дуба, ясеня, горіха, бамбука, венге і оливи. Стиль модерн повернув в моду дерев'яні панелі і рами, меблі з цільного дерева. Для сучасного європейського стилю бунгало теж притаманний дерев'яний декор. Пол тут завжди паркетний, стіни з вагонки, стеля дерев'яний.

Зустрічаються навіть кімнати, що складаються повністю з деревини - і підлогу, і стелю, і стіни. Дерев'яною вагонкою вже давно обробляють всередині житлові приміщення. Але щоб знизити витрати на таку обробку часто застосовують вже відслужили дерев'яні предмети. З використаних дерев'яних вікон, парканів, дверей, деревинок можна зробити ліжко-узголів'я, привабливу різнокольорову стіну, світильники, полки, панно, сходи. Для прикраси будинку відмінно підійдуть всякі спиляти, пеньки, колоди. Спили дерева взагалі можна використовувати як самостійно, так і у вигляді елементів меблів або оздоблювальних матеріалів. Дуже красиво буде виглядати прикрашена спилами коридорна вішалка, дзеркало, стіл для обіду чи комод.

Якщо приміщення оформлене деревом, то доповнювати його треба оббивкою зі схожою фактурою, відтіняти натуральними компонентами - кошиками, каменем, шкірою, а можна і розбавити яскравими тонами або квітковими малюнками. Колір дерева легко змінюється за допомогою тонування.

З таким чудовим оформленням додому захочеться повертатися швидше. Адже дерево так до себе притягує, його так приємно чіпати.