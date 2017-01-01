Бетонные колонны являются ключевыми элементами при проектировании таких конструкций, как гаражи для парковки и многие другие здания. Часто столбцы укрепляются стальными стержнями, которые придают дополнительную прочность на разрыв, чтобы противодействовать некоторым силам, которые может испытывать колонна. Однако, если они усилены или нет, их проектирование и монтаж включают планирование, подготовку и строительство. Стоит отметить, что многие годы изготавливаются и реализуются качественные колонны жби на предприятии "Представительство ЖБИ" по привлекательным ценам.

Все бетонные колонны должны опираться на подходящую опору или фундамент, достаточно большой, чтобы приспособить их вес - никогда на свободной земле. Если у вас есть отдельные столбцы, каждая из них должна иметь основание не менее 2 футов в квадрате и 12 дюймов толщиной, а фундамент также должен быть усилен. Инженеры также должны определить нагрузку, которую колонна должна поддерживать, и сколько силы она потребуется; основанные на этих факторах, они будут выбирать тип бетона и арматуру, необходимые для обеспечения структурной целостности.

Первые шаги

Основание всегда выливается перед колонной и содержит металлические «стартовые стержни», которые выходят из его поверхности. Как следует из их названия, эти стартовые стержни обеспечивают место для крепления арматурного стержня или стальных стержней, которые укрепят сам бетон. Далее, плотник по проекту образует опалубочную конструкцию - деревянную конструкцию, которая придаст бетону в колонне свою форму и сохранит ее на месте, пока бетон затвердеет.

Заливка бетона

После того, как опалубка была прибита к арматуре, строительная бригада может смешивать и заливать бетон. Бетонная смесь очень важна, потому что соотношение воды и раствора помогает определить прочность и удобоукладываемость бетона, поэтому его нужно выполнять в соответствии со спецификациями. Затем бетон наливают в опалубку вокруг арматурного стержня, где он начинает затвердевать. Опалубка, как правило, содержит подвижные «окна», через которые экипаж может заливать бетон, потому что, если бетон разрешается упасть с верхней части опалубки, компоненты начнут отделяться, что приведет к значительно более слабой структуре.

Удаление опалубки

После того, как бетон затвердеет, опалубка удаляется. Как правило, этот процесс занимает пару дней. Инженеры также имеют множество тестов, которые они могут использовать, чтобы определить, достаточно ли бетон, чтобы удалить формы. Наконец, бетон завернут в пластик, чтобы он не высыхал, пока он излечивается. Как только он полностью «вылечится», пластик будет удален, и строительный бригада может перейти на следующий этап проекта.