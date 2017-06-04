Дім із дерев'яною структурою відносяться до конструкцій швидкої збірки. Отримати готовий будинок можна всього за 3-6 місяців, а нерідко і швидше. Багато в чому це залежить від компанії-забудовника і складності обраного проекту.

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Відразу варто відзначити, що каркасний будинок - давно не тільки варіант дачного, а й капітального житла. Сучасні каркасні будови будують теплими для російських зим і комфортними для літа.

Чим привабливі "зимові" каркасні будинки?

Купити каркасний будинок для постійного проживання під ключ сьогодні не складає особливих труднощів.

Основні плюси каркасного будинку для постійного проживання:

- Енергоефективність. Зимове утримання обходиться в рази дешевше, ніж цегельний або блочний будинок.

- Теплота. Брус, дошки і теплоізоляція чудово зберігають тепло.

- Сухість. Паро- та гідроізоляція будівельних конструкцій вирівнює температуру дерева і підтримує оптимальну вологість.

- Безпека. Каркас забезпечує належну стійкість. Збірні з'єднання витримують задані навантаження.

- Доступність за ціною. Будинок під ключ обходиться в прийнятні гроші.

Основні умови будівництва каркасного будинку для постійного проживання

Літні каркасні будинки суттєво відрізняються від зимових будівель. Для постійного проживання каркасні будинки під ключ повинні бути якісно утеплені, інакше про комфортному проживанні можна забути. Утеплення підлягають не тільки несучі зовнішні стіни, але і стелі (по балках перекриття), покрівля (по кроквах, щоб виключити зволоження в результаті випадання атмосферних опадів), перегородки, підлоги (між лагами). Всі конструкції повинна бути надійно ізольовані. Для цього застосовують різні види утеплювачів, наприклад, мінераловатні мати з базальтової ватою і багато інших.

Теплоізолятор, застосовуваний для стін, покрівлі, підлоги і стель, повинен бути пароізолірован. В іншому випадку утворюються крапельки вологи, які повільно будуть руйнувати будівельні дерев'яні конструкції. Пароізоляція облаштовується з двох сторін утеплювача.

Для обшивки використовують СИП-панелі (фінська технологія каркасно-щитового будівництва будинків), дошки; для зовнішньої обробки - вагонку природної вологості, а для внутрішнього - вагонку камерної сушки.

Примітно, що каркасні будинки для постійного проживання - це легкі будови, тому не вимагають облаштування істотних фундаментних підстав. Залежно від місцевих ґрунтових умов досить закласти стрічковий дрібного заглиблення або стовпчастий фундамент. Для цього компанія-забудовник виробляє вишукування грунту і аналіз ділянки. У проекті виконується прив'язка до місцевості - це обов'язково! Навіть типовий проект повинен бути прив'язаний до заданих даними місцевості.