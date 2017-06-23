Дизайнерські меблі - вибираємо індивідуальність

Сучасна дизайнерська меблі вишукано поєднує в собі неповторний зовнішній вигляд і високий рівень якісного виконання. Зовсім недавно навіть навряд чи можна було навіть мріяти про те, щоб кардинально змінити стилістику інтер'єру в будинку, перетворити кімнату до невпізнанності, розширити простір або, навпаки, зробити житловий куточок скромнішим для сприйняття. А зробити це реально саме завдяки унікальній дизайнерських меблів, причому, щоб стати справжнім чарівником, зовсім не обов'язково мати спеціальні навички, досить елементарного почуття смаку.

Мы делаем изготовление дизайнерской мебели по вашим эскизам быстро и качественно.

Дизайнерські меблі: догляд від буденності - причина для покупки

Але чим же відрізняється дизайнерські меблі від тих моделей, якими буквально завалені сучасні магазини? Переваги очевидні:

унікальне втілення найсміливіших бажань і мрій в кращому виконанні від професіоналів;

ідеальне входження в будь-яке приміщення, навіть саме нестандартне;

можливість проявити власну фантазію, проконсультуватися з професіоналом - і вуа-ля! - унікальна дизайнерські меблі, далека від стандартних, що зжили себе шаблонів і стереотипів, готова.

кожне замовлення такого гарнітура- це індивідуальна робота з кожним клієнтом, що враховує самий найменший нюанс, зауваження і побажання, а також завжди уважне, компетентне ставлення;

в більшості випадків компанія-виробник надає більш розширений і тривалий гарантійний термін, отже, і термін експлуатації дизайнерських меблів буде незрівнянно вище, ніж у звичайної;

кожному покупцеві надається можливість вибору - починаючи від кольору фасаду і фурнітури і закінчуючи матеріалом каркаса, оббивкою і наявністю оригінальних комплектуючих для створення унікального інтер'єру - модного і актуального, а не буденного сірого;

завдяки корпусних меблів на замовлення можна знайти неординарний вихід з положення, якщо планування квартири або будинку далекі від стандартних, адже заводські гарнітури в подібному випадку навряд чи підійдуть.

Однак купити дизайнерські меблі можна ще й тому що:Робимо правильний вибір

Приймаючи рішення урізноманітнити інтер'єр звичайної стилістики, недостатньо просто оформити замовлення на дизайнерські меблі, навіть якщо мова йде про перевіреному виробнику. У виборі якісного гарнітура, який органічно впишеться в атмосферу вашої квартири або будинку, а також принесе довгоочікуване задоволення і позитивні емоції, важливо продумати кожен нюанс, звертаючи увагу на деякі аспекти:

головне в дизайнерських меблів - це відхилення від всяких стереотипів і стандартів, феєрія абстрактних форм і виключно незвичайні прояви компонування предметів;

гарнітур на замовлення повинен бути оригінальним, отже, мати нестандартні функції типу вбудованих подсветок, агрегатів-трансформерів або кушеток незвичайних форм;

дизайнерські меблі повинна бути символічною, що акцентує увагу на конкретних образах або формах;

важливим нюансом є контрастні відтінки або різкі обриси, незвичайні і неординарні розміщення додаткових аксесуарів.