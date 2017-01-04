Каркасні будинки: плюси і мінуси

В даний час каркасний будинок - оптимальний варіант сучасного недорогого і екологічно безпечного житла. Незважаючи на багато міфів, що стосуються каркасного будівництва, в цьому питанні необхідно розібратися більш детально.

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Перш за все, необхідно відзначити плюси каркасного будівництва:



відносно невелика вартість матеріалу для будівництва, а також самих робіт;

доступна будівельна технологія, в основі якої лежать спрощені способи будівельних робіт;

висока швидкість зведення. Бригада з 3-х чоловік здатна звести середній будинок протягом місяця;

фасад не потрібно додатково обробляти на відміну від фасаду дерев'яного будинку;

хороша теплоізоляція, наслідком чого є зниження витрат на опалення;

легкість прокладки комунікацій всередині стін;

невеликий фундамент допоможе заощадити будівельний бюджет;

на поверхнях каркасного будинку можна легко виконувати будь-які різновиди обробки. При цьому немає необхідності штукатурити стіни зсередини;

в процесі будівництва відсутні так звані мокрі цикли;

збільшена внутрішня площа за рахунок невеликої товщини стін;

екологічність приміщення;

хороша сейсмостійкість;

будівництво можна вести цілий рік;

не потрібно використовувати спеціальну важку техніку;

в разі необхідності будова може бути демонтовано максимально швидко.



Відносно недоліків каркасних будинків необхідно відзначити такі моменти, як:



іноді каркасний будинок не гасить сторонні звуки в необхідній мірі. Щоб уникнути цього необхідно використовувати додаткові шумоізоляційні матеріали;

складність проектування, що потребують додаткових фінансових витрат;

обов'язкова наявність надійної вентиляційної системи.



Таким чином, каркасні будинки і технології, застосовувані в даний час, надають максимально комфортні умови для будівництва та подальшої експлуатації житлових приміщень в цілому.