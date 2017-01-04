Каркасні будинки: плюси і мінуси
В даний час каркасний будинок - оптимальний варіант сучасного недорогого і екологічно безпечного житла. Незважаючи на багато міфів, що стосуються каркасного будівництва, в цьому питанні необхідно розібратися більш детально.
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Перш за все, необхідно відзначити плюси каркасного будівництва:
відносно невелика вартість матеріалу для будівництва, а також самих робіт;
доступна будівельна технологія, в основі якої лежать спрощені способи будівельних робіт;
висока швидкість зведення. Бригада з 3-х чоловік здатна звести середній будинок протягом місяця;
фасад не потрібно додатково обробляти на відміну від фасаду дерев'яного будинку;
хороша теплоізоляція, наслідком чого є зниження витрат на опалення;
легкість прокладки комунікацій всередині стін;
невеликий фундамент допоможе заощадити будівельний бюджет;
на поверхнях каркасного будинку можна легко виконувати будь-які різновиди обробки. При цьому немає необхідності штукатурити стіни зсередини;
в процесі будівництва відсутні так звані мокрі цикли;
збільшена внутрішня площа за рахунок невеликої товщини стін;
екологічність приміщення;
хороша сейсмостійкість;
будівництво можна вести цілий рік;
не потрібно використовувати спеціальну важку техніку;
в разі необхідності будова може бути демонтовано максимально швидко.
Відносно недоліків каркасних будинків необхідно відзначити такі моменти, як:
іноді каркасний будинок не гасить сторонні звуки в необхідній мірі. Щоб уникнути цього необхідно використовувати додаткові шумоізоляційні матеріали;
складність проектування, що потребують додаткових фінансових витрат;
обов'язкова наявність надійної вентиляційної системи.
Таким чином, каркасні будинки і технології, застосовувані в даний час, надають максимально комфортні умови для будівництва та подальшої експлуатації житлових приміщень в цілому.
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