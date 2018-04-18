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Могу ли я получить сложный рост, когда я инвестирую в биткойн?

Эйнштейн - «Совокупный интерес - это восьмое чудо света, тот, кто его понимает, зарабатывает, а тот, кто нет - платит».

Мы слышим много дискуссий относительно продвижения вперед в биткойне, может ли он повысить популярность? Стоит ли рост? Насколько безопасно это быть возможной инвестицией?

Сегодня создавать и поддерживать ферму для майнинга - дело затратное и с туманными перспективами. Поэтому, рекомендуется лучший облачный майнинг 2018 MINEBE c выводом на биржу криптовалют EXMO для всех желающих накопить и заработать заветные монеты криптовалют. На арендованных серверах MINEBE можно быстро намайнить биткоины, эфир и лайт и затем вывести их в рубли на карту.

Я слышал много дискуссий о том, следует ли торговать, использовать облачный майнинг, но я никогда не слышал никаких обсуждений о профессиональном инвестировании или, по крайней мере, применении теории профессионального инвестирования в биткойн. Теперь давайте предположим, что для использования точки зрения было бы хорошее будущее для Биткойна, она будет расти в популярности, ценность будет сохраняться, и, если что-нибудь, она будет расти в цене, потому что мы понимаем, что она имеет большую ценность для валютного курса.

Если это звучит как моя точка зрения, я принял решение, что я должен приближаться к этому, как профессиональный инвестор; Я могу позволить себе инвестировать в пример 1000 фунтов стерлингов (около 1600 долларов США), но я планирую подумать о том, как инвестировать это в биткойн в самый безопасный и эффективный способ.

Важнейшим правилом для любого, кто считает себя профессиональным инвестором, является использование правила сложного роста, если вы планируете рассматривать свою учетную запись или кошелек как текущую учетную запись, вы вряд ли сможете увидеть где-нибудь рядом с вашим потенциалом.

Быстрый пример:

Эндрю хотел бы видеть сложный рост по своим акциям, который в среднем составляет 1% роста каждый месяц; (1% кажется довольно хромым, но мы хотели бы, чтобы наш пример стал консервативным, а также продемонстрировал силу этого) он вкладывает 10 000 фунтов стерлингов, и каждый год он реинвестирует его интерес. Его счет будет выглядеть следующим образом;

Один год 11 200, год два более 12 500 и т. Д. До 10 года, что составляет более 31 000 человек.

Если Марк решает взять 1200 в конце декабря, чтобы позаботиться о себе на Рождество, нам даже не нужно делать математику, он останется на уровне 10 000, и если он будет продолжать тянуть плохие годы или решает взять больше, он может даже свободные деньги, где, как Андрей, более чем троекратно его.

Теперь, позже в этой статье я покажу, как использовать очень консервативные цифры, на самом деле сделать это в целом, и узнать, почему Эйнштейн назвал Compound growth восьмым чудом света.

Возвращение в шахту; Если вы подсчитаете рентабельность использования своего собственного оборудования, это можно сделать в режиме онлайн, используя Google и поиск калькулятора доходности для биткойнов, вы найдете множество веб-сайтов, просто убедитесь, что вы вводите правильную сложность и обменный курс, вы будете быть в порядке, но одна вещь, что большинство биткойнов калькуляторы рентабельности не имеют в виду, это всплеск сложности добычи.

Теперь представим себе, что мы выбрали наименее дорогой способ добычи, из-за того, что в Англии расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание складов Cloudmining будут составлять половину стоимости среднего счета за электроэнергию, и мы экономим на пространстве, Что ж.

За 1000 фунтов стерлингов мы можем купить 3 x 1000Ghs контрактов Cloudmining, а также 100 оставшихся, которые мы будем использовать для покупки контрактов на разработку 5 x 50Ghs Cloud, которые могут оставить нас с 3250Ghs или 3.25Th.

Последние последние 3 месяца я получил самые последние и релевантные данные по сложности добычи, так как вы обнаружите, что трудности увеличиваются примерно в два раза, а точнее - каждые 11,7 дня. Поэтому я буду работать на том основании, что трудность увеличивается на 4,80% каждые 12 дней, нет никаких проблем, связанных с 0,3 дня в день каждые 12 дней, когда мы все равно работаем со средними показателями, плюс то, что мы делаем, только увеличивает наши существующие поэтому я не хочу, чтобы меня критиковали за это.

Чтобы работать через наш потенциал прибыли, я собираюсь выяснить наши доходы после того, как мы вычитаем издержки и добавим трудности к следующей сессии. И затем добавив новую мощность хэширования, купленную с прибылью. Я сосредотачиваюсь на средней растущей сложности 4,98%, а также на среднем снижении стоимости на 10% для хэширования.

Теперь простая истина заключается в том, что это не будет так гладко, как это, мощность хэширования не будет уменьшаться на 10% каждые двенадцатый день, но ей нужно будет идти в таком направлении, чтобы оставаться жизнеспособным для покупателей. Более года назад это было замечено в CEX, хеширующая сила не была экономически жизнеспособной для людей, в результате чего ее нужно было свести на разумный уровень.

Было обнаружено, что даже по консервативным оценкам вы ЛЕГКО клюв даже в течение 6 месяцев и потенциально можете удвоить свой заработок в течение года.

По общему признанию, уровень сложности увеличивается с высокой скоростью, но мощность хэширования тоже и становится дешевле с более высокой скоростью. Так что, какой бы ни был ваш подход, если вы примените принципал реинвестирования своих доходов или, по крайней мере, значительную часть своих доходов в течение периода, как только цена хеширования упадет (стоимость за Ghs никогда не повысилась), тогда вы будете сделайте небольшое состояние.

То, что я показываю, - это когда вы обрабатываете майнинг, как с любым надлежащим делом, а не с трюком, вы наверняка пожинаете плоды. Вам нужно принять такое отношение, что 6 месяцев, год или, возможно, три года - это не очень много времени (особенно если вы зарабатываете деньги во время сна), и я считаю, что вам обязательно нужно потратить час или два на экзамене и на чтобы обеспечить правильный подход.

Если вы думаете о том, что биткойн по-прежнему находится в зачаточном состоянии и в корне недооценен, то, безусловно, можно заработать хороший доход с добычей биткойнов и что это совсем не слишком далеко, чтобы войти в то, что многие хотели бы, чтобы вы думали.