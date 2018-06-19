Особливості будівництва бізнес-центрів та офісів

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На території Росії з кожним роком збільшується кількість нових офісів і бізнес-центрів, що пов'язано з величезним попитом на оренду офісних приміщень.Саме тому сьогодні зведення багатоповерхових центрів і офісів вважається одним з головних напрямків в комерційному будівництві, де величезна роль відводиться проектування майбутніх конструкцій.Також важливо забезпечити офісне приміщення і будівля бізнес-центру чистим і свіжим повітрям із заданими параметрами рівня вологості і температурного режиму.Припливні установки, як окремий вид вентиляційного обладнання, вважаються головним пристроєм, який подає в офісну будівлю очищене повітря певної вологості і температури.Також припливні вентиляційні системи використовуються в квартирах, але найчастіше їх можна зустріти в офісних приміщеннях.Що стосується особливостей будівництва сучасних бізнес-центрів, то тут необхідно зазначити, що до таких будівельних об'єктах пред'являються високі вимоги по частині безпеки і санітарних норма.



Сьогодні під час зведення офісних будівель все частіше використовуються модульні швидкобудовані конструкції, які складаючись з легких металевих листів і труб.Також такий спосіб зведення будівель ще називають каркасним.Його головною відмітною особливістю є використання вже готових металоконструкцій, які необхідно просто зібрати на будмайданчику.Для комфортного перебування всередині приміщень і забезпечення працівників сприятливими умовами використовують додаткову теплоізоляцію будівель.Це досягається за рахунок застосування таких матеріалів, як мінеральна вата, пінополістирол і інші вироби, відмінно зберігають тепло всередині приміщення і не пропускають холодне повітря.Модульні конструкції зводяться в максимально короткі терміни, а також відрізняються доступною ціною.



Крім усього іншого, більшість таких будівель вважаються мобільними, тобто їх легко можна транспортувати і встановити на новому земельній ділянці.Тому якщо у вас виникне бажання змінити район і місце розташування офісу, то ви можете викликати спеціальну бригаду будівельників, які в найкоротші терміни розберуть, транспортують, і знову зберуть будівельну конструкцію.Також сьогодні бізнес-центри зводяться з сендвіч-панелей, які не потребують додаткової ізоляції, так як до складу матеріалу входить утеплювач.