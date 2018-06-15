Розсувні двері купе від Holz

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Серед широкого асортименту розсувних дверей, найбільш великим попитом користуються двері купе. Такий виріб не тільки нараховує безліч технічних переваг, але ще і виділяється привабливим дизайном, який відрізняється від стандартних конструкцій.

Як результат, будь-яка модель двері відповідає певному стилю в інтер'єрі, більш того, може гармонійно його доповнювати. Залежно від вашого смаку, переважаючих матеріалів і квітів, загального стилістичного рішення, буде можливо підібрати найбільш підходящу по всіх параметрах конструкцію.

Навіть найвибагливіший клієнт, зайнятий пошуком незвичайних виробів, на сторінці https://holz.ua/dveri/mezhkomnatnye/skrytye/ зможе знайти двері, які точно впишуться в його інтер'єр. Є безліч критеріїв, згідно з якими можна класифікувати всі розсувні двері. Як правило, вони залежать від таких факторів, як матеріал продукції, форма двері, будова конструкції, габарити та ін.

Отже, почнемо по порядку:

Матеріал. Матеріалом конструкції можуть виступати як натуральна деревина, так і МДФ або ударостійке скло. На часі також комбінувати кілька видів сировини, наприклад, дерево і скло. Такі поєднання значно розширюють дизайнерські можливості. Слід зазначити, що кожен з матеріалів має свій ряд переваг і особливостей. Дерев'яні двері найбільш довговічні, оскільки сировина досить міцне. Скляні двері актуально монтувати в приміщеннях з підвищеною вологістю в таких, як ванна. А двері з МДФ підкуповують клієнтів своєю доступністю, а за характеристиками не поступаються іншим конструкціям.

Принцип пристрою системи Таким чином, можна виділити найбільш поширені види - розсувні і складні двері. Перший варіант може складатися з однієї або декількох стулок. Мабуть, це найбільш економічні з точки зору витрачається площі. Другий - двері формуються з декількох елементів, які за своєю будовою нагадують гармошку. Як правило, конструкції впроваджуються в якості предмета зонування простору.

Кількість стулок - одне з головних відмінностей у виробництві дверних елементів на роликах. Будь-яка конструкція, будь вона складна або розсувні, може містити як одну, так і безліч стулок. Як правило, вибір їх кількості формується виходячи з розміру дверного отвору, площі приміщення, переваг клієнта.

Ринок виробництва і реалізації дверей пропонує безліч моделей даних конструкцій, кожна з яких має в своєму розпорядженні поруч своїх переваг. Розсувні вироби налічують такі різновиди дверей:

Двері-купе

Запропоновані вироби можуть бути як одностулковими, так і двостулковими. Рух стулок відбувається паралельно стіні. Залежно від кількості складових двері, вона може рухатися як в одному напрямку, так і в різних;

Касетні двері (двері пенал)

Головна відмінність виробів - наявність спеціально облаштованій ніші в стіні для входження в них стулок. Такі поглиблення можуть бути зроблені, як з гіпсокартону, так і їх можна придбати в комплекті з дверима;

Радісно двері

Найбільш оригінальний вид конструкції. Рух стулок відбувається по спеціальних напрямних, які повторюють радіус дверей. Форма таких дверей - округла;

каскадні двері

Можуть будь-яким видом двері - як одностулкових, так і двостулкових розсувними дверима. Кожен з елементів конструкції рухається по власній направляє, а збираються стулки в однієї зі сторін отвору;

Внутріпроемние двері

Кількість стулок - строго 2. Елементи монтуються по центру отвору, рухаються назустріч один одному.

Складні двері, так само як і розсувні, налічують свої види, які, безумовно, залежать від типу конструкції. Таким чином, найбільш популярними є наступні:

Двері-книжка

Досить компактний виріб, яке можна монтувати в будь-який отвір, незалежно від його розміру. Як правило, дані конструкції встановлюють у вузьких коридорах або проходах, де використання інших моделей дверей неможливо;

Двері-гармошка

На відміну від механізму книжки, даний може складатися з безлічі стулок, їх кількість вибирається залежно від пріоритетного розміру кожного елемента і ширини дверного отвору. Це найбільш естетично привабливий вигляд складних дверей. Актуально використовувати для устаткування вбиралень.

Для всіх різновидів характерні певні свої особливості, які формуються в залежності від механізму конструкції, її комплектуючих, матеріалів. Однак для всіх моделей дверей характерний певний набір переваг, який і визначає високий попит на вироби.

Одностулкові розсувні двері, як і двостулкові, мають у своєму розпорядженні наступними перевагами:

Універсальність використання. Двері можна монтувати в будь-які приміщення, як житлові кімнати, так і в офіси;

Значна економія простору за рахунок внутрішнього монтажу;

Можливість створення зонування, що актуально і для просторих приміщень, і для малогабаритних кімнат;

Стильний дизайн і різноманітність видів оформлення дверей;

Ідеальне поєднання двері з будь-яким інтер'єром, незалежно від його стилю - класичний, сучасний, лофт і ін.

Багатьом споживачам здається, що розсувні або складні двері - непрактичні і неміцні. Однак такі характеристики безпосередньо залежать не тільки від самого полотна, як могло б здатися, а й від наповнення системи - комплектуючих.

Викатні системи налічують безліч видів конструкцій, які забезпечують правильну і безперебійну роботу двері. Можна виділити кілька видів механізмів розсувних дверей:

З двома направляючими, які розташовуються знизу і зверху. Роликові механізми, за якими рухаються двері, розташовуються над дверима і в підлозі. Такий вид конструкції найбільш практичний, оскільки двері фіксується з двох сторін. В результаті, відбувається найкраща звуко- і теплоізоляція;

З єдиною направляючої зверху. Для даного виду механізму є обмеження - він витримує вагу до 70 кг. Головна перевага - безшумне пересування.

У свою чергу, складні двері можуть бути монтовані за допомогою єдиного виду механізму кріплення. Його установка відбувається по вертикальному краю до бічного профілю, що дозволяє елементам складатися і розкладатися. Таким чином, розсувні двері гармошка можуть безперебійно функціонувати.

Особливу увагу привертає система відкривання Magic. Втілення естетики мінімалізму - це система відкривання MAGIC, при якій напрямна інтегрована в дверне полотно.

Двері на такій системі плавно ковзає уздовж стіни, створюючи вражаючий ефект польоту в повітрі. Цей ефект створюється за рахунок того, що всі деталі направляючої не видно при відкритій або при закритих дверях. Дана система може бути встановлена на розсувні двері практично будь-якого виробника.

Широке різноманітність дизайнерських рішень при оформленні дверей

Як вже було зазначено раніше, розсувні двері, як і складні, налічують безліч відмінностей, відповідно, вони стосуються не тільки наповнення, комплектації, а й зовнішнього вигляду дверей. Двері розсувні пенал, точно так же, як і радісно і інші можуть поєднувати в собі кілька матеріалів, які вигідно поєднуються між собою. До того ж, полотно може бути оформлено за допомогою візерунків, малюнків, вітража і інших декоративних елементів.

Форма і розмір - також головні особливості дверей. Залежно від ваших уподобань буде можливо підібрати або простору і прозору двостулкові двері-купе, або ж, компактну двері-книжку. Також можна зробити двері з унікальними параметрами, наприклад, ширина полотна буде більше стандарту (60-90 см). Як результат, вартість формується в залежності від багатьох факторів, і естетичного в тому числі. А купити розсувні двері нестандартних розмірів можна за індивідуальним замовленням.

Як і будь-яка інша конструкція, розсувні двері на увазі під собою правильний і грамотний монтаж, який буде здійснюватися виходячи з вимог. Залежно від типу кріплення, вигляду дверей, розміру дверного отвору, набір комплектуючих і інструментів може бути різним.

Як правило, всі дверні системи складаються з наступних елементів:

рами, що має скляне або суцільне наповнення;

конструкції, що містять напрямні, фіксатори;

наличників і доборів;

оздоблювальних планок;

фурнітури.

Безумовно, установку механізмів можна виконати і самостійно, в цьому випадку важливо забезпечити себе всім необхідним набором інструментів. Проте, людина, яка жодного разу не стикався з подібного виду роботою, навряд чи зможе грамотно провести установку конструкції.

Для реалізації монтажу найкраще запросити фахівців, оскільки будь-яка похибка в самостійній роботі може привести до фінансових втрат. Професіонали без проблем зможуть встановити двері-купе, оскільки обізнані про всі тонкощі і особливості роботи.

Перш за все, процедура монтажу починається з самого отвору. Потрібно провести всі необхідні заміри - висоту, довжину, ширину. Після - демонтувати старі двері. Важливо прибрати всі лиштви та інші деталі старих дверей акуратно, без пошкодження стіни.

Шпаклівка - наступний етап. Слід створити рівні і чіткі межі отвору. Згодом встановлюємо нову дверну коробку, на яку пізніше кріпимо верхні напрямні. Основна частина роботи завершена, тепер потрібно зібрати самі двері і приєднати її до напрямних. Після того, як кожне полотно буде оснащено кареткою, важливо запустити механізм руху.

І завершальний етап - декоративне оформлення конструкції. Оснащуємо двері фурнітурою - ручками, замками, встановлюємо декоративний відкидний лиштва.

Все, двері готова до функціонування. А за умови правильного здійснення монтажу, термін її безперебійної роботи може бути досить тривалим.