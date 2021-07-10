Переваги паркану з зварної сітки

10.07.2021

Металева сітка - відмінне рішення для швидкого зведення огорожі. Але класичної сітці властиво прогинатися, іржавіти і деформуватися під впливом навантаження. Тривалий час на ринку були тільки такі конструкції, але сьогодні ситуація змінилася у кращу сторону - з'явилися сучасні сітчасті секції з високою стійкістю до утворення корозії без додаткової обробки. Такі секції відразу надходять повністю готовими і не потребують догляду. Виготовляються ці секції з металевих прутків з'єднанням їх в сітку зварюванням.

По выгодной цене на сайте https://sitka.com.ua/ru/metallicheskij-zabor вы можете купить металлический забор.

На відміну від попередників термін безпроблемної експлуатації обчислюється десятиліттями. Так, моделі з потрійним захисним покриттям готові прослужити 60 років без догляду, якщо зберегти його цілісність. Але і при пошкодженнях захисту експлуатаційні терміни можна продовжити, якщо пошкоджені місця відразу покрити фарбою.

До головних переваг забору з зварної сітки можна віднести:

малу вагу конструкції;

простоту технології установки;

готову, що не потребує обробці конструкцію;

вибір розмірів і кольору;

високу пожежну безпеку;

вандалостійкість;

стійкість до агресивних середовищ, кліматичних впливів і гризунам;

приємний зовнішній вигляд;

доступна ціна.

Переваг у цього виду огорожі багато, тому і область використання широка. Якщо прості, звичні паркани обмежені у використанні, то секції з металевих прутів використовуються в самих різних і часто протилежних областях, таких як: тимчасове і капітальне будівництво, огородження приватних і комерційних будівель. Також зварна секція актуальна в заміській зоні, сільському господарстві та лісництві - всюди, де не забороняється наскрізна структура огорожі.

Монтаж - ще одна перевага секцій із прутів. У той час, поки ведуться роботи по зведенню паркану з каменю або цегли, паркан із секцій вже буде встановлений. Крім того, самі підготовчі роботи прості і не вимагають великих тимчасових і трудових вкладень. При наявності всіх необхідних комплектуючих, які складаються з опорних стовпів, наверш і кріплень, зведення паркану може зайняти всього один день. Як правило, бригада фахівців навіть з великою протяжністю огорожі справляється за 1-2 робочих зміни. А при невеликій огороджувальних площі з установкою можна впорається навіть самостійно, озброївшись лише будівельним рівнем і лопатою. У більшій частині випадків досить одного помічника.