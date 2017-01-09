Популярные вопросы о жизни в ЖК «Лесной квартал» в Броварах

Для большинства украинцев, которые размышляют о покупке новой квартиры, на первом месте стоит вопрос цены. Многие люди отказываются от жизни в центре мегаполиса, чтобы поселиться в уютном и близко расположенном пригороде. В случае с Киевом таким пригородом, сочетающим в себе обилие лесных массивов, развитую инфраструктуру и удобную транспортную развязку, стал город Бровары.

Бровары — крупнейший город-спутник столицы. Население уже перевалило за 100 тысяч жителей. Город расположен в 6 километрах на северо-востоке от Киева, и сегодня Бровары активно застраиваются, в городе появляется множество жилых комплексов. В этой статье мы постараемся ответить на основные вопросы, которые задают потенциальные жильцы комплекса «Лесной Квартал», который строится в центре Броваров и уже собрал множество отзывов.

В: Сколько времени будет занимать путь на работу в центр Киева?

ЖК «Лесной Квартал» в Броварах расположился неподалёку от автобусной остановки, с которой можно быстро добраться в Киев. И на форумах, и на сайте застройщика сообщается, что путь до станции метро «Лесная» у большинства жителей занимает около 15-20 минут. Таким образом, путь к центру столицы займёт менее часа, что соответствует времени на проезд из многих районов самого Киева.

В: Что можно сказать о «Лесном Квартале» и Броварах в плане цен на квартиры?

Если почитать отзывы жителей ЖК, то уровень цен можно назвать приятными. С одной стороны, вы получаете качественное жильё комфорт-класса, с другой — весомую скидку в связи с тем, что «Лесной квартал» находится в Броварах, а значит цены на квартиры здесь по определению будут ниже, чем даже в новострое в Киеве. Кроме того, многие дома комплекса ещё находятся на этапе строительства, и поэтому квартиры в них продаются с существенной скидкой. Добавьте к этому разнообразные акции от застройщика — и получится качественное и относительно недорогое жильё. Так что «Лесной Квартал» в Броварах может предложить прекрасное соотношение цена / качество.

В: Что можно сказать о качестве строительства?

Строительством ЖК «Лесной квартал» в Броварах занимается застройщик «Альянс Новобуд», предлагая жильё высокого качества при комфортной цене. По отзывам, «Альянс Новобуд» при реализации своих проектов (помимо «Лесного квартала», застройщик неподалёку строит ещё один ЖК — «Зелёный квартал») возводит дома очень хорошего качества. Основой домов комплекса стал монолитный каркас, при строительстве используются экологически чистые материалы, применяется качественное наружное утепление фасадов. Жители домов уже убедились в преимуществах собственной котельной, просторных светлых холлов и захватывающих видах на лесные просторы.

В: При выборе квартиры для меня интересуют разные варианты. Насколько разнообразными в «Лесном квартале» в Броварах будут планировки квартир?

Изучив форум и сайт ЖК, можно прийти к выводу, что выбор планировок квартир здесь действительно хороший. Застройщик предлагает одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Можно перейти по ссылке http://bit.ly/2dITqgY и самостоятельно ознакомиться с ассортиментом планировок.

В: Что пишут о «Лесном Квартале» в Броварах пользователи форумов? Какие отзывы можно найти об этом ЖК в интернете?

Помимо всего прочего, сообщения пользователей о «Лесном Квартале» на форумах инвесторов касаются города Бровары, и практически любой отзыв на эту тему содержит информацию об инфраструктуре города. Большинство отзывов положительные: в шаговой доступности от комплекса находятся магазины (например, супермаркеты «Сильпо» и Novus, строительный гипермаркет Эпицентр), салоны красоты, фитнес-залы, парикмахерские, СТО, школа, и, конечно же, детский садик во дворе комплекса, возведённый и укомплектованным всем необходимым самим застройщиком.

В: Что я увижу из окна квартиры в «Лесном квартале»?

Зависит от того, куда выходят окна вашей квартиры. Вероятнее всего, вы увидите город Бровары и лес. :) А если серьёзно, то на форуме от жителей «Лесного квартала» в Броварах встречается много приятных отзывов об окружающих дома пейзажах, и большинству жителей приятно смотреть из окна: кто-то видит лес, кто-то — развивающийся город, кто-то — чистый и уютный двор с детскими площадками. Важно отметить, что в Киеве редкоможно найти такой приятный, умиротворяющий и зелёный пейзаж из окна, как в новом ЖК в центре Броваров.

Это основные вопросы, касающиеся ЖК «Лесной квартал». Более подробно можно узнать в отделе продаж: 044 500-00-64.