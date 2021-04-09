ПОРІВНЯННЯ НАПІВСУХИЙ І МОКРІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСТРОЮ СТЯЖКИ

Стяжка покликана приховати інженерні комунікації, ідеально вирівняти поверхню підлоги і надати йому необхідну жорсткість. Це середній шар між підставою і фінішним декоративним покриттям. Кожному власнику квартири хочеться вибрати якомога більше довговічний і одночасно дешевий вид стяжки.

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Але не можна просто використовувати самі бюджетні компоненти, адже результат не порадує вас довговічністю. Важливо об'єктивно розглянути, яка стяжка підлоги в квартирі краще, орієнтуючись на переваги і недоліки всіх основних різновидів покриття.

Мокра стяжка для будинку

Технологія передбачає заливку підстави рідким цементно-піщаним розчином з укладанням армуючої сітки або без. До переваг можна віднести:

хороші самовирівнюючі властивості;

недорогі компоненти;

добре відпрацьована будівельниками технологія приготування і укладання.

Володіє мокра стяжка і декількома вагомими недоліками:

тривалий період висихання (близько місяця);

висока ймовірність розтріскування навіть при використанні армуючої сітки;

необхідність використовувати бетономішалку для отримання якісної суміші;

ймовірність протікання вологи до сусідів знизу;

може знадобитися додаткове самовирівнююче покриття.

При використанні напівсухий стяжки підлоги всіх проблем вдається уникнути. Суміш - напівсуха, тому протікання виключені, розчин армується фіброволокном, тому утворення тріщин виключається, а допустимий перепад - всього 2 мм на 2 метри. Продуктивність робіт при використанні напівсухий стяжки в 6 разів більше, ніж при використанні традиційної цементної стяжки підлоги.

Вартість робіт практично ідентична - трохи більше 400 рублів за квадратний метр. Але компанія «Євробуд» пропонує унікальну акцію «кооператив сусідів» - ви замовляєте напівсуху стяжку на одну адресу і за однй зміну наші робочі можуть залити напівсуху стяжку в двох-трьох квартирах, що знаходяться в одному під'їзді.

Яку стяжку краще робити і чому напівсухий варіант кращий

Напівсуха укладається механізованим способом, тому термін виконання робіт мінімальний. Це цементно-піщана суміш мінімальної вологості з додаванням пластифікаторів, армуючих волокон. До основних переваг відноситься:

відсутність необхідності в армуючої сітки;

швидкому висиханню (залежить від типу фінішного покриття);

міцність порівнянна з залізобетоном;

вартість компонентів лише трохи перевищує мокрий варіант;

можливе укладання «теплої підлоги» і будь-яких декоративних покриттів;

відсутність протікання на нижні поверхи.

Серед недоліків методу тільки один - необхідність суворо дотримуватися технологію приготування і укладання. Тільки в цьому випадку можна отримати дійсно міцне і довговічне покриття. Тому довіряти облаштування напівсухий стяжки слід професіоналам. Вирішуючи, яку краще зробити стяжку підлоги в квартирі, варто звернути увагу саме на цей варіант.

Суха стяжка підлоги і її особливості

Методика передбачає повну відмову від використання рідких компонентів, цементу, що підкуповує багатьох домашніх майстрів. До переваг сухої стяжки можна віднести:

простоту виконання;

відсутність періоду дозрівання (1 доба для клейових швів);

досить високу міцність.

Мінусами залишаються:

ймовірність прогинання під міжкімнатними перегородками, важкої меблями;

нестійкість до вологи;

висока вартість.

Роздумуючи, який вид стяжки вибрати для підлоги в квартирі, ви можете звернутися за консультацією до наших фахівців. Досвідчені будівельники порадять об'єктивно кращий варіант!