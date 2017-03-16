Принцип роботи товщиноміра

Відомо, що заводське лакофарбове покриття автомобіля має рівномірної і практично однаковою для всіх сучасних моделей товщиною, яка варіюється від 100 до 140 мкм. Якщо кузов автомобіля піддавався рихтування, до його товщині додаються кілька мікрон (а іноді і міліметрів) грунтовки, шпаклівки та товщина фарби. Товщина покриття змінюється і при заміні деталі на відмінну від заводської. Саме ці відхилення покликаний визначати толщиномер фарби автомобіля.

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Пам'ятайте - перефарбовування може виявити далеко не кожен дешевий і примітивний прилад для вимірювання лакофарбового покриття для автомобіля, тоді як шпаклівку зможе «показати» навіть найдешевше пристрій.

Розглядається пристрій визначає відстань від датчика до основи кузовний деталі, і в залежності від ситуації добре підходять ті чи інші типи:

Магнітний. Оптимальний для випадків, коли основа виготовлена з феромагнітних матеріалів, наприклад, зі сталі. У конструкції такого пристрою захований магніт, з'єднаний зі стрілочним покажчиком - не потрібен навіть джерело електроживлення!

Електромагнітний. Такий прилад для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля відрізняється більш високою точністю і дорожнечею. Працюють ці моделі за принципом електромагнітної індукції - чим менше зазор (товщина ЛКП), тим сильніше рівень сигналу. При необхідності можна виміряти зміна індуктивності.

Вихрострумовий. Ці толщиномери дозволяють працювати з немагнітними матеріалами, в яких наводяться вихрові струми, рівень яких обернено пропорційний товщині лакофарбового покриття. Незважаючи на плюси, такий прилад для перевірки товщини лакофарбового покриття погано працює з гнутими деталями.

Іноді для роботи з одним автомобілем доводиться застосовувати різні види пристроїв для більш ефективного визначення товщини ЛКП. Іноді для того, щоб відрізнити шар пластмаси від шару фарби (немагнітні матеріали), вдаються до використання ехолотів.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ?

Вимірювач товщини фарби на автомобілі необхідно правильно використовувати, щоб домогтися високої точності результатів. Перед роботою треба провести калібрування, використовуючи для цього деталь з необхідного матеріалу із заздалегідь відомою товщиною. Проведіть кілька вимірів по всій поверхні і порівняйте свідчення в мкм з реальним значенням.

Насамперед проводяться виміри передніх крил, далі передніх дверей, задніх дверей з просуванням до задньої частини кузова. Перевірити треба весь кузов автомобіля по колу. Для перевірки прилад для виміру товщини фарби на авто досить щільно прикласти до поверхні кузова і утримувати його до отримання результатів.

На кожній деталі треба провести завмер від трьох до п'яти разів для більш точного результату. Після закінчення роботи слід знайти середнє арифметичне значення показників приладу для всіх перевірених деталей. Не варто довіряти одному виміру - завжди спостерігається похибка.

На дисплеї приладу відображається товщина покриття в мікрометрів. Для порівняння необхідно мати під рукою дані про стандартний значенні і щільності фарби конкретно вашого авто. Якщо при проведенні замірів вами був знайде ділянку кузова, на 100-150 мкм товщі решті поверхні, можете не сумніватися в тому, що він був перефарбований. При перевищенні параметра на 160 і більше мкм можна говорити про додаткове шпаклювання кузова. Іноді фіксуються ділянки з меншою, ніж в стандарті, товщиною. Це говорить про проведення полірування із застосуванням абразивних матеріалів, під впливом яких був знятий шар поверхні з кузова автомобіля.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ПРИЛАД?

Почати треба з питання про те, чи варто толщиномер вкладень. Відповідь позитивна. Якщо в результаті перевірки ви знайдете перефарбовані ділянки, ви зможете без праці сторговать з автомобіля значну суму (залежить від продавця авто), яка окупить покупку приладу.

Прилад для вимірювання товщини лакофарбового покриття не повинен бути надмірно дешевим, адже в цьому випадку значно страждає його функціональність і точність, з якою вимірюється товщина фарби на автомобілях . Вибір залежить і від матеріалу кузова, з яким треба працювати - товщина лакофарбового покриття на алюмінії може бути визначена досить бюджетним приладом, тоді як на пластиці - тільки ультразвуковим пристроєм.

Перед покупкою толщиномера не полінуйтеся запитати у друзів і знайомих про наявність у них такої ж або подібної моделі - так ви зможете отримати уявлення про його роботі. У деяких автомобільних фірмах надається послуга оренди толщиномера, яка дозволить за невелику ціну отримати в розпорядження прилад і виконати роботи без його придбання.