Продаж мотопомп в Києві від EUROtools

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Мотопомпа є мобільним насос, призначення якого - перекачування великих об'ємів рідини. Агрегат працює на двигуні внутрішнього згоряння.

Мотопомпа для поливу відрізняється простотою пристрою: корпус, двигун, поршень з системою клапанів. Робоче колесо насоса приводиться в рух мотором і створює ефект відцентрової сили - рідина відкидається в резервуар, після чого потоки розподіляються і направляються до патрубку. Подача / забір води здійснюється за допомогою шлангів, приєднаних до патрубків. Купити мотопомпу для води в Україні пропонує компанія EUROtools.

Види виробів

За призначенням агрегатів продукцію можна класифікувати наступним чином:

вироби для чистої, слабозабрудненої води. Постійно оновлюється і розширюється каталог садових мотопомп дозволяє підібрати пристрої оптимальної потужності для перекачування рідини з відкритих водойм (озеро, річка, басейн). Особливість конструкції - пристрій може пропускати різні домішки (пісок, частинки грунту, інше) до 8 мм в діаметрі;

агрегати для сильнозагрязненная води. Продукція застосовується для ліквідації аварійних ситуацій, часто використовується в будівельній сфері. Пристрій здатний перекачувати воду, що містить частинки до 18-20 мм в діаметрі;

пожежні мотопомпи. Моделі високого тиску, мають велику висотою підйому і максимальним ступенем продуктивності;

мембранні конструкції. Сфера застосування - очищення колодязів з мінімальним вмістом рідин, перекачування густих сумішей;

моделі для перекачування хімічних речовин. Конструкція знайшла широке застосування в сільському господарстві і застосовується для переміщення мінеральних добрив.

Що ми пропонуємо

Моделі з високою продуктивністю використовуються в найрізноманітніших сферах життя. Лояльна ціна на мотопомпи для води на сторінці https://eurotools.ua/253-motopompy дозволяє експлуатувати агрегат в побутових цілях (наповнення / осушення басейнів, полив рослинності, паркан рідини з природних водойм), сільському господарстві, будівельній та житлово-комунальній сфері (відкачка води із затоплених ділянок), ландшафтному дизайні (створення штучних водойм). Правильний вибір мотопомп зробить цей інструмент незамінним для усунення аварійних ситуацій, ефективної роботи аварійних, рятувальних служб.

EUROtools здійснює продаж мотопомп в Києві і регіонах за привабливою ціною.

У каталозі представлена тільки сертифікована продукція від провідних світових виробників. Ви можете забрати покупку з пункту самовивозу або оформити доставку. Послуга онлайн-замовлення і доставки не поширюється на продукцію торгових марок Stihl, Husqvarna, Viking, Partner, McCulloch. Товари вищевказаних брендів доступні для придбання винятково в фірмовому магазині EUROtools.