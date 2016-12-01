Вибір плитки для підлоги в туалет і ванну кімнату

Будь-який ремонт починається з вибору матеріалів. Особливу увагу в цьому питанні слід приділити вибору підлогового покриття для ванної кімнати і санвузла. Найбільш популярний варіант - керамічна плитка. Стійкість до вологи і хімічних речовин, міцність, різноманітність кольорів і відносно низька ціна роблять плитку кращим матеріалом для обробки підлоги.

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Слід враховувати, що довго і надійно справлятися зі своїм завданням буде тільки плитка хорошої якості. Не варто дивуватися, якщо дешевий матеріал від невідомого виробника зіпсується в перший же рік.



В процесі установки сантехніки поверхню підлоги піддається значним навантаженням, що може привести до утворення сколів і тріщин. Експлуатація плитки передбачає велику кількість механічних впливів, тому вироби низької якості схильні до швидкого стирання.



Пол у ванній і туалеті особливо схильний до забруднень, і для очищення поверхні нерідко використовуються абразивні речовини і засоби для чищення з кислотним складом. Керамічна плитка в цьому випадку повинна бути покрита захисним просоченням, інертною до агресивних хімічних впливів.



Не менш важливий і зовнішній вигляд підлогового покриття. Воно повинно гармонійно вписуватися в загальну дизайнерську концепцію і тривалий час зберігати насиченість кольорів і цілісність малюнка.



Як вибрати керамічну плитку для підлоги в туалет і ванну кімнату?

Далеко не всі люди добре розбираються в характеристиках оздоблювальних матеріалів. Іноді кращим вибором буде прислухатися до думки досвідчених фахівців і проконсультуватися з працівниками будівельного магазина при виборі плитки для підлоги в ванну кімнату.



Професіонали рекомендують при виборі підлоги кераміки звернути увагу на наступні аспекти:



Для ванни слід вибирати плитку з шорсткою поверхнею. Гладка плитка дуже слизька особливо при намоканні, що збільшує ризик травматизму.

Середня товщина для плитки на підлогу становить 5-8 мм. Така кераміка має високу міцність і невелику вагу. Можна вибирати кахель з більшою товщиною, він буде ще більш міцним і зносостійким. Плитка тонше 5 мм є занадто крихкою для підлогового покриття і більше підійде для оздоблення стін.

Завжди купуйте кахель з однієї партії. Плитки з одним найменуванням з різних партій можуть відрізнятися за насиченістю кольору і малюнка. Неоднорідне за кольором покриття може спотворити початковий дизайн і знизити якість ремонту.

При обробці кахлем не тільки статі, але і стін, зверніть увагу на розмір плиток. Вони повинні бути або однаковими, або більшими на підлозі. Якщо ви виберете дрібну плитку на підлогу, то великий кахель на стінах буде виглядати громіздко.

Ціна кераміки залежить від якості сировини, вартості транспортування, технології виробництва і багатьох інших факторів. Не варто вибирати дуже дешеві і надзвичайно дорогі вироби. Зупиніться на середньої цінової категорії.