Як вибрати одяг для полювання

Сучасний одяг мисливців повинна відповідає величезному переліку жорстких вимог, що забезпечують зручність і комфорт при будь-яких екстремальних погодних умовах.

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Але головною умовою залишається - здатність речей зливатися з людським тілом в одне ціле. Одяг та взуття для полювання, риболовлі та для активного відпочинку не повинні відволікати уваги і нагадувати про себе, інакше улюблене заняття не принесе радості від єднання з природою.

Представлена тут одяг для полювання - це костюми, куртки, жилети, брюки, термобілизна, взуття та багато іншого. Вироби знадобляться також в турпохід, експедиції, веломарафоні, сафарі, для будь-якого активного відпочинку. Широкий спектр застосування одягу для полювання, забезпечив їй стабільний попит і визнання.

Як правило, одяг, яка призначена для полювання, виконана з бавовняних тканин, має додаткові внутрішні та зовнішні кишені, можуть бути кишені на спині. Багато моделей одягу для полювання мають підсумки для патронів та інших боєприпасів, що відстібається утеплену підкладку. Різні моделі брюк, в залежності від призначення, мають різну довжину, висоту, щільність матеріалу, утеплення і ступінь водонепроникності, накладки на колінах або розрізи, регулювання пояса.

Кожен мисливець може бути впевнений, що одяг для полювання з успіхом пройшла польові випробування, зроблена з урахуванням реальних умов експлуатації. Що виражається у виборі тканин, пошитті, елегантності виробів. Одяг для мисливців відрізняється високою якістю виготовлення, довговічністю в експлуатації і не розтягується з часом.

Камуфляж - одяг для полювання та риболовлі

Рибалки і мисливці визнають, що камуфляж це найкраща одяг для подібного захоплення. Представлена тут одяг для полювання, виконана з високоякісного камуфляжу, нешуршащего при русі, а спеціально розроблені лекала дозволяють шити камуфляжний одяг дуже зручною і функціональною. А завдяки безлічі різновидів камуфляжу, ви зможете підібрати костюм під будь-які ландшафти в будь-який час року.

Типові вимоги до одягу для полювання та риболовлі

Спеціальний одяг для полювання повинна відповідати кільком основним вимогам, які необхідно знати кожному початківцю рибалці і мисливцю. По-перше, одяг повинен бути безшумною, тому що найменший звук на полюванні здатний відлякати звіра або рибу. По-друге, необхідна наявність додаткових кишень, формою і розташуванням відрізняються від розташування кишень на звичайному одязі, так як тут вони використовуються для зовсім інших цілей.

Будь-мисливець знає що, відповідна екіпіровка повинна мати зручний покрій, не утрудняти руху, бути легкою, але досить теплою для сезону. Використання дихаючих мембранних матеріалів, які не продуваються вітрами і не промокають під дощем, роблять сучасну екіпіровку вельми комфортною. Не потрібно забувати і про нижньому шарі одягу: термобілизна і термошкарпетки необхідні для правильного теплообміну і допомагають зберегти Ваше здоров'я і отримати максимальне задоволення від улюбленого заняття.