10 золотих правил красивої їдальні

У пошуках ідеальних рішень для дизайну їдальнею ми просимо вас придивитися до американського стилю в оформленні інтер'єру. У ньому є і елегантність, і настрій традиційного кантрі, і, що ще більш важливо, ідеальний вигляд їдальні в форматі заміського будинку.

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10 золотих правил успішного дизайну їдальнею допоможуть вам зібрати мозаїку інтер'єру вашої мрії!

Правильний вибір стилю

Для початку серед безлічі стилів вам варто вибрати один, який найбільше підходить під інші інтер'єри вашого будинку і ваш характер. Серед найпопулярніших - неокласика, кантрі, коастал, гламурний шик і іспанський колоніальний, які успішно практикуються в США.

надихаючий текстиль

Дуже важливою складовою дизайн-проекту є підбір текстилю. Слід визначитися з кольором і дизайном штор і килима, потім - з оббивкою м'яких меблів всіх форматів, потім - з сервірувальним текстилем. Всі вони повинні бути виконані не з однієї тканини, а з двох-трьох, які ідеально поєднуються.

Досить місця для друзів

Також дуже важливо правильно визначити ваші потреби. Для цього слід порахувати кількість членів сім'ї, близьких родичів і друзів. Варто розділити всіх людей на три групи - ті, що проводять час в будинку постійно (наприклад, 4 людини), ті, які заходять частіше разу на тиждень (+2 людини) і ті, які заходять раз-два на місяць (+4 людини ). При такому розкладі вам знадобиться столова на 6-8 персон з можливістю збільшення (за рахунок бічних стільців) ще на дві персони.

Гламурні акценти

Гламурний декор для таких стилів, як неокласика і трансітіонал, або тематичний для кантрі і коастала дуже важливий. Вам слід з особливою увагою підійти до вибору люстри, буфета і дзеркала над ним, адже найчастіше це єдині акценти.

Розкішні деталі

У деяких моментах ви можете дозволити собі розкіш. Якщо ви мріяли про величезному дерев'яному буфеті, панорамному склінні, кріслах (а не стільцях) в їдальні, шикарною люстрі або дорогих брендових шторах - ви можете дозволити собі 2-3 дорогі позиції, по крайней мере, на самому початку.

Гарне освітлення

Для сніданків і обідів дуже важливо хороше природне освітлення. Сонячне світло з вікна повинен безпосередньо потрапляти не тільки на стіл, а й на тих, хто сидить за ним людей. Вечірнє світло повинен також висвітлювати всі деталі інтер'єру - не тільки стіл, а й буфет, декор, картини.

Правильні штори

Правильні штори допоможуть регулювати освітленість інтер'єру. Сучасні римські варіанти є найдоступнішим і практичним рішенням, тоді як однотонні товсті в підлогу допоможуть створити більш елегантний інтер'єр.

Атмосферний образ

Атмосферний образ створюється за рахунок єдиної колірної гами і тематики. Для того, щоб зробити з їдальні диво, потрібно дотримуватися всіх порад і не упускати жодної зону з поля зору.

Сучасне розташування

Сучасне планування дуже важлива в контексті вибору проекту будинку. Варто приділити їдальнею мінімум 12 кв. метрів, в ідеалі - 22 кв. метрів для столу на 12 персон.