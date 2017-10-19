Будівництво Будівництво будинку самостійно

Житло - невід'ємна частина нашого життя. Ніхто не уявляє своє життя без даху над головою. Напевно, багато хто мріє побудувати свій власний і неповторний будинок.

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Що ж потрібно для будівництва будинку?

Для того щоб будувати будинок необхідно володіти земельною ділянкою, бажано більше 4 соток землі. Для початку робимо замальовку плану ділянки землі, на якій буде перебувати ваша будова. Потім малюється або складається на спеціальній програмі план будинку. Визначаємося з кількістю кімнат, квадратурою, несучими стінами, товщиною стін, вікнами, дверними отворами. Загалом робиться план з усіма розмірами. Потім робиться розрахунок витратних матеріалів, в цьому нам допоможе всіма улюблений інтернет з різними замальовками, розрахунками та матеріалами, з яких буде побудований будинок вашої мрії. Після всіх розрахунків за матеріалами, а також їх вартості переходимо безпосередньо до будівництва.

Розмічаємо на ділянці мотузкою контури фундаменту за заздалегідь визначеними розмірами. Стежимо за тим щоб лінії були рівними, інакше у нас вийде не рівний, а похилої будинок. Починаємо, сміливо і старанно копати траншею під фундамент. Не забуваємо, що фундамент найважливіша частина будівлі нашого будинку, можна так сказати «мізки» нашого житла. Від того на яку глибину буде заритий фундамент, залежатиме його міцність. Глибину вибирають від промерзання грунту вашого району. Зазвичай цей показник коливається в середньому від 70 см до 120 см. Після того як траншея викопана, приступають до формування опалубки для цоколя будинку, висота якого коливається від 40 см до 60 см від рівня землі. Потім армують майбутній фундамент і заливають бетоном марки М150. Після заливки фундамент повинен відстоятися і набрати міцність мінімум місяць. При цьому потрібно стежити щоб верх його не пересихала і постійно поливати водою, особливо в спекотні дні. По закінченню місяця опалубку можна зняти.

Далі приступаємо до кладки стін з обраного вами матеріалу. Кладку починають з кутів будівлі і наближатися до центру, не забуваючи про отворах для дверей і вікон. Будинок може складатися з декількох поверхів, для цього не забуваємо робити перекриття між поверхами (залізобетонні або дерев'яні). Головне правило - викладати стіну в день в висоту не більше трьох або чотирьох рівнів кладки.

Коли стіни стоять, приступають до зведення даху. Дах одне з найскладніших пристроїв будинку та без помічника тут не обійтися, тому що робота відбувається на висоті. Перекриття даху вибирається індивідуально виходячи з естетичних і фінансових міркувань.

Коли дах готова приступають до вікон і дверей будинку, а також його зовнішньої і внутрішньої обделке. Тут фантазія і матеріали вибираються з особистих переваг.

Як бачите побудувати будинок не така вже складна задача, головне не боятися почати і слідувати чітко поставленої мети, а також залежить від фінансів будівельника. Пам'ятайте, кожен може впоратися з цим завданням, особливо якщо не боятися і пам'ятати що наше далеке раннє покоління будувало будинки без допомоги сучасних інструментів і без такої великої кількості будівельного матеріалу. І кожен чоловік сім'ї приймав в цьому участь. Успіхів вам у ваших починаннях!