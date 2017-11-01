Будівництво будинку взимку

Будівництво в зимовий період дещо відрізняється від літнього і має свої особливості. Однак, при дотриманні монтажних правил і технологій, ніякі погодні умови не стануть перешкодою для проведення робіт.

У вас есть незакрытые редиты в банке, реструктуризация долгов можно сделать.

Особливості зимової будівництва

При зведенні нового заміського будинку кожному хочеться, щоб роботи завершилися якомога швидше. Адже так приємно буде в'їхати в довгоочікуване затишне житло! І у випадках, коли процес будівництва припадає на зимовий час, ніхто не бажає відкладати все на кілька місяців. І в цьому дійсно немає необхідності.

Існують деякі особливості, якими характеризується будівництво будинку в холодну пору року. Але практично ніщо не може стати перешкодою в проведенні необхідних робіт взимку. Починаючи будівництво заміського будинку або котеджу з настанням холодів, варто пам'ятати:

Компанія-виконавець повинна мати значний стаж роботи, в тому числі, взимку. Щоб побудувати будинок в холодну пору, потрібен певний багаж теоретичних знань і практичного досвіду.

Обов'язково переконайтеся в наявності в активі підприємства вже завершених проектів. ТОВ «Дачний сезон» пропонує широку фотогалерею готових споруд.

У фірми, яка пропонує будівництво зимових будинків, обов'язково повинна бути в наявності снігоприбиральна техніка. Ми очищаємо під'їзні шляхи до місця проведення робіт за свій рахунок.

При будівництві взимку повинні використовуватися матеріали, призначені для таких робіт. Або ж створюються особливі умови, що підвищують навколишнє температуру.

Основні етапи і їх характеристики

Для будівництва заміського будинку взимку характерні ті ж етапи, що і в будь-який інший час. Але на кожному з них обов'язково враховуються умови навколишнього середовища і коригуються деякі моменти:

для того, щоб вирити котлован, існують методи прогріву грунту;

для закладки фундаменту в зимовий період зазвичай застосовують хімічні добавки, що знижують температуру замерзання бетону. Крім того, сам розчин нагрівається;

цегляні стіни в зимовий час зводять з тими ж особливостями, що і фундамент (підігрів розчину, додавання хімічних речовин). Додатково можуть створюватися тимчасові тепляки, а також утеплятися вже готові частини стін;

якщо будинок планується дерев'яним, для його будівництва холодну пору року навіть більш переважно. Взимку деревина містить менше вологи, а також менш схильна до впливу паразитів або грибка;

для проведення покрівельних робіт у більшості матеріалів також немає обмежень на холодну пору року. Єдине, що не варто використовувати взимку, - це бітумна черепиця.