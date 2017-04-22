Будівництво будинку з колоди: основні етапи

Будь-яке будівництво починається з проектування. І не має значення, що буде будуватися, маленький дачний будиночок або ж котедж на кілька поверхів з численними прибудовами. Спочатку всі задуми втілюються на паперовому аркуші. На папері ж будується і кошторис , що почому і скільки все обійдеться в підсумку. І так по порядку.

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Етапи проектування ділянки під забудову будинку

Проектування ділянки проводиться:

Виходячи з планованого кількості мешканців та їх можливих гостей, складаються розміри будинку і кількість кімнат у ньому. Не малу роль тут відіграють і фінансові можливості майбутнього власника.

Визначається наявність і кількість інших будівель, що можуть вплинути на розміри будинку і його положення на ділянці.

Для оптимального комфорту проживання потрібно врахувати спосіб життя і характер майбутніх власників будинку. Наприклад, що для них важливіше, якщо тиша і спокій, то все допоміжні будівлі і майданчики для відпочинку повинні бути максимально приховані від очей сторонніх. Або ж навпаки, сам будинок краще розмістити на задньому плані, а прилегла ділянка відкрити загальному погляду.

Не варто забувати, що всі ці нюанси потрібно прораховувати виходячи з даних геодезичних досліджень, таких як рівень грунтових вод, нахил і т.д. Тому складання генерального геодезичного плану ділянки також необхідно.

Етапи проектування будинку

Створюються ескізний та архітектурний проекти майбутнього будинку. Сюди входить розташування кімнат і їх розміри, загальний план будинку, поверхів, покрівлі, зовнішній вигляд фасаду. Також прораховуються місця розташування дверей, вікон, сходів та ін. На цьому ж етапі приймається рішення про вид деревини і розмірі колод для будівництва.

Тепер прийшов час точного прорахунку всіх елементів споруди. А саме продумується вид і глибина фундаменту, конструктивні особливості міжповерхових перекриттів, розташування димоходу, крокв тощо. На цьому етапі якраз точно прораховується необхідну кількість будівельних матеріалів.

Після конструктивного етапу планування приступають до одного з дуже важливих етапів - інженерно-технічного проектування. Тут необхідно поетапно спланувати роботу для прокладання водопостачання, каналізації, опалювальної системи, вентиляції, електрообладнання.

Завершальним етапом проектування є остаточна розробка і затвердження дизайну будинку. Сюди відноситься як зовнішнє оформлення будинку, так і його внутрішнє оздоблення. Було б непогано ще також продумати попередній внутрішній дизайн кімнат і можливу розстановку меблів у них.

Отже, проект будинку складений і затверджений, пора переходити, власне, до будівництва. Наступним кроком буде закладка фундаменту.

Фундамент

Питання вибору типу фундаменту для будинку вкрай важливий, втім, як і безліч інших. Як треба і як не треба будувати дерев'яний будинок ? Який же тип фундаменту вибрати? Багато авторитетні джерела стверджують, що при такому-то вигляді грунту підходить тільки певний вид фундаментів, а при іншому вигляді грунту - інший тип. Дане твердження має сенс тільки частково. Фундамент в будь-якому випадку можна робити такою, якою забажає майбутній власник, і простоїть будинок на ньому не одну сотню років. Просто все впирається в раціональність (наприклад, перевитрата бетону), і фінансову складову (збільшення вартості будівництва).

СТОВПЧАСТИЙ ФУНДАМЕНТ

Даний вид фундаменту прекрасно підходить для його застосування на суглинках або супісках, схильних до морозному пученію, або як їх ще називають рухливих грунтах. Для його будівництва на стадії проектування розраховується необхідну кількість опор, відповідно виривається відповідну кількість ям. На дно засипається піщана подушка, на яку в опалубці заливаються бетонні стовпи. Для більшої міцності їх зміцнюють арматурою.

СТРІЧКОВИЙ ФУНДАМЕНТ

Даний вид фундаменту через свою малу заглибленості буде оптимальним, якщо на ділянці грунтові води підходять близько до поверхні. Стрічкові фундаменти бувають збірними і монолітними.

Збірний стрічковий фундамент являє собою кладку з великих бетонних блоків за типом цегляної з розчином, на первинну подушку з щебеню, втрамбованного в грунт.

Монолітний стрічковий фундамент також встановлюється на підготовлену подушку з щебеню, тільки робиться це методом заливки бетону в опалубку. Цей фундамент може служити стінами при облаштуванні цокольного поверху або підвального приміщення.

ПЛИТНИЙ ФУНДАМЕНТ

Це масивний монолітний фундамент, який надає найнижчий тиск на грунт, в порівнянні з іншими фундаментами. Він практично універсальний, підходить під будь-який тип ґрунту, але не дуже вигідний в плані економії, так як вимагає великої кількості бетону. Особливо якщо мова йде про будову, що займає велику площу. Виконується він наступним чином. Риється котлован необхідної глибини, його дно засипається подушкою з піску, щебеню або гравію. Потім поверх подушки лягає гідроізоляційний шар, а поверх шару влаштовується опалубка з арматурним каркасом всередині і заливається бетоном.

ФУНДАМЕНТ НА ГВИНТОВИХ ПАЛЯХ

За останній час цей вид фундаменту завойовує все більшу популярність і тому є ряд причин:

Відносна дешевизна в порівнянні з іншими фундаментами.

Його монтаж можна робити в будь-який час року.

Цей фундамент ідеально підходить в якості фундаменту, на глинистих або піщаних грунтах, тобто на березі водойм, в лісових місцевостях або на торфовищах.

Будується фундамент на гвинтових палях гранично просто. Відповідно до проектуванням, готується майданчик і на ній просто вгвинчуються в грунт на необхідну глибину спеціальні гвинтові палі.

Ось в принципі і все, що стосується вибору фундаменту під будинок з колод. Переходимо до наступного етапу вибору матеріалу для стін.