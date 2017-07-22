Будівництво каркасного будинку від А до Я

В даний час каркасні будинки стають все більш популярними. Це і зрозуміло, адже у них найкоротші терміни зведення і досить низька вартість. Такі позитивні якості дуже високо цінуються на будівельному ринку.

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Дуже важливо і те, що будівельники досить легко можуть побудувати як типову стандартну будинок, так і індивідуальний проект, якщо цього бажає сам замовник. Навіть на найскладніші проекти у професіоналів йде всього від двох до чотирьох місяців.

Можливість самостійного будівництва

Звести самому каркасний будинок можна в тому випадку, якщо купити готовий комплект (домокомплект) для збирання. Найвідповідальнішим і трудомістким етапом будівництва будь-якої будівлі можна сміливо назвати пристрій фундаменту. Але завдяки невеликій вазі каркасного будинку, а його вага в три рази менше дерев'яного, і в чотири рази менше цегляного, не потрібно будувати монолітний варіант, на який дуже часто йдуть великі кошти і багато часу. Найчастіше, основа будинку закладається на глибині приблизно півтора метра. Для зведення ж каркасних будинків унікальним рішенням може послужити стрічковий або ж фундамент аналог. Остаточне рішення залежить від грунту на ділянці будівництва і розміру майбутнього будинку. Свайний прототип - це досить проста і швидко будується конструкція, але швидкість зведення ні як не впливає на міцність і якість. Споруду такого фундаменту можна проводити і в зимовий час. Для більших і важких будівель, а також якщо грунт на ділянці піщаний або глинистий, краще вибрати все ж стрічковий тип.

Коли фундамент будинку готовий, здійснюється монтаж конструкції каркасу (за умови що готовий каркас вже придбаний). Для цього застосовуються дошки, перетин яких становить сорок на сто п'ятдесят міліметрів. Всі дошки збираються в одну загальну конструкцію зверху обшиту стружкових плит. Така конструкція ставиться на вже підготовлену заздалегідь основу.

У каркасному будинку внутрішні перегородки ставляться з плит ОСП і дощок. Однак необхідно знати, що для побудови бажано застосовувати тільки екологічно чисті плити, які зроблені без застосування хімічних смол, таких як фенольні.

Професіоналізм досвідчених будівельників дозволяє забезпечити абсолютну точність всіх необхідних розмірів. При зведенні каркасного будинку немає потреби застосовувати важку будівельну техніку, що дає економічне і оперативне будівництво.

Будівництво каркасного будинку і його унікальна довговічність

При будівництві каркасних будинків застосовуються найчастіше матеріали з натурального дерева, тобто відрізняються меншою теплопровідністю. Товщина стін досить-таки мала, щоб забезпечити відмінну теплоізоляцію. Саме тому на черговому етапі, каркас нового будинку утеплюють за допомогою негорючих спеціальних теплоізоляційних матеріалів. Їх можна дуже просто придбати в будь-якому магазині, де продаються будівельні матеріали. Крім усього іншого, застосовуються спеціальні рулонні матеріали, які забезпечують відповідну гідроізоляцію і пароізоляцію.

На те, щоб покрити дах, доводиться витратити всього близько тижня. Як правило, застосовується металочерепиця або гнучка черепиця. Але якщо користувач бажає заощадити кошти, можна застосувати звичайний шифер.

Після проведення зовнішньої і внутрішньої косметичної обробки, в новий і теплий будинок можна без будь-яких проблем вселятися.