Дах будинку: вибір покрівельних матеріалів

У більшості випадків вибір покрівельних матеріалів зводиться до двох факторів: вартість і довговічність. Кожен хоче мати надійний дах над головою, яка прослужить довго, але при цьому не буде коштувати цілий стан. Звичайно, це чудово, коли дах будинку виглядає красиво. Але часто, з огляду на ціни на деякі покрівельні матеріали, багато хто вибирає між середнім ціновим рівнем.

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Якщо вас цікавить демократична вартість і прийнятна довговічність вашої даху, потрібно враховувати, який варіант буде для вас найкращим. Ви можете скористатися менш дорогий бітумною черепицею або металочерепицею, які прослужать близько 15-30 років. Або можна викласти покрівлю керамічною черепицею, яку можна не змінювати протягом 50 років або більше. Як і будь-яка важлива рішення, вибір покрівлі повинен бути продуманим і ретельно виваженим. Ви також повинні врахувати витрати на ремонт для кожного типу покрівлі, оскільки це може значно вплинути на оцінку.



Основна функція будь-якого даху полягає в захисті самої будівлі. Зараз на будівельному ринку є безліч різних видів покрівельних матеріалів для покриття скатної покрівлі малоповерхових будівель і приватних будинків. Основні сучасні варіанти, це: шифер, хвилясті бітумні листи (єврошифер), профнастил, металочерепиця, бітумна черепиця, цементно-піщана і керамічна черепиця, покрівельний сланець і багато інших. Природно, всі покрівельні матеріали мають відмінності як у ціні, зовнішній вигляд і термін служби. Розглянемо найпопулярніші види покриттів середнього цінового сегмента, це металочерепиця та бітумна черепиця.



Багато господарів приватних будинків вважають за краще використовувати металеві види матеріалів: профнастил або металочерепицю. Цей варіант є досить недорогим і простим в установці. Виготовляється з рулонної сталі із захисним полімерним покриттям різних кольорів. Такий вид відмінно підходить для покриття простий двосхилим даху. На більш складних типах поверхонь буде високий витрата матеріалу. При цьому профнастил та металочерепиця вимагають хорошого утеплення конструкції, в тому числі і для того, щоб забезпечити хорошу шумоізоляцію конструкції. Термін служби металевих покриттів варіюється в межах від 10 до 40 років, в залежності від товщини металевого листа і типу полімерного захисного покриття металу.



Другий найбільш поширений вид матеріалу для скатної покрівлі - це бітумна черепиця, яку також називають гнучкою або м'якою. В її складі знаходиться міцний стеклохолст, просочений спеціальним бітумом, який, в свою чергу, з зовнішньої сторони захищений кам'яним гранулятом різних кольорів. Бітумна покрівля відмінною підійде для більш складної за формою даху. Вона служить відмінним звукоизолятором. Але вартість конструкції виходить трохи дорожче в порівнянні з металочерепицею за рахунок необхідності використання фанери в якості основи. Термін служби бітумної черепиці складає приблизно від 10 до 50 років в залежності від типу основи, маси бітуму, модифікуючих добавок, зовнішнього покриття кам'яною крихтою.



У висновку варто додати, що на кінцевий результат у великій мірі впливає якість проведених покрівельних робіт. Навіть найдорожчий і довговічний матеріал можна зіпсувати неправильним монтажем. Тому порада: для будівництва надійної і довговічною даху будинку звертайтеся в спеціалізовані покрівельні компанії, які несуть повну відповідальність за якість послуг і надають гарантію на поведені роботи.