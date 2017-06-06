Догляд за пластиковими вікнами

Зміна старих дерев'яних вікон на пластикові, зустрічається господинями з великою радістю, вони полегшено зітхають, адже пластикові вікна мити набагато простіше і догляду за ними менше. Щорічна фарбування, осіннє утеплення - невже все це позаду?

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Насправді догляд за пластиковими вікнами потрібен для збереження їх відмінного вигляду і функціональності довгий час, та й часу на це йде набагато менше. Досить приділити 30 хвилин свого часу 4 рази на рік і вони будуть радувати вас багато років. У наш час нерідкі випадки коли темніє віконний профіль, розхитується фурнітура, розсихається ущільнювачі, а всі отвори забиті брудом. Це прямі наслідки неакуратної експлуатації вікон. Все це можливо запобігти за умови, що ви володієте правильними знаннями про догляд за пластиковими вікнами, якими ми з Вами зараз поділимося.

Догляд за профілем вікна

Чистку ПВХ профілю виробляють за допомогою спеціальних миючих засобів. У сучасних реаліях всі великі виробники вікон мають у продажу спеціальні засоби для догляду за профілем власної марки. Зверніть увагу, що миючий засіб необхідно наносити не на раму, а на м'яку тканину, якою це засіб методично розтирається по всій площі профілю. Після повного висихання засобу необхідно повторно вимити профіль вологою ганчіркою для видалення сухих залишків. Ні в якому разі не використовуйте для очищення профілю соду, розчинники та інші підручні засоби. За аналогією зробіть догляд за підвіконням дотримуючись усіх запобіжних заходів.

Догляд за фурнітурою пластикового вікна

Вичерпним варіантом догляду за віконною фурнітурою буде її мастило двічі на рік. Для цієї мети підійде звичайне машинне масло. Також необхідно підкрутити саморізи кріплення ручок.

Догляд за гумовими ущільнювачами

Щоб ущільнювачі не втрачали своїх якостей - захисту від пилу, шуму і протягів - догляд за ними повинен бути регулярним. В першу чергу необхідно ретельно відмити всі гумові частини вікна від бруду простим мильним розчином, потім просушити їх і змастити силіконовим маслом.

Догляд за склопакетами пластикового вікна

Запорукою первозданного вигляду склопакетів буде акуратне поводження з вікном, щоб уникнути появу тріщин і подряпин на поверхні скла. Для очищення використовуються звичайні миючі засоби не містять агресивних компонентів.

В даний час багато магазинів з супермаркету пропонує в асортименті набори для догляду за пластиковими вікнами складаються з коштів для очищення і догляду за профілями, ущільнювачами, також мастило для фурнітури. Купівля такого набору з лишком окупить час витрачений на придбання необхідних речей в індивідуальному порядку.