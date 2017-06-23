Експлуатація каркасного будинку - мікроклімат

Одним з найбільш важливих моментів є підтримання необхідного мікроклімату в приміщеннях. Згідно СНиП, розкид температур повітря для житлових кімнат в опалювальний сезон повинна становити 18 - 24 ° С при допустимій вологості в 45 - 60%, а для комор і гардеробних відповідно 12 - 22% і не менше 45%.

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Особливу увагу слід приділити вентиляції та повітрообміну в приміщенні. Наявність сучасних, герметичних металопластикових вікон вимагає якісної і правильно розрахованої вентиляції - механічної або природної. При цьому повітрообмін повинен становити не менше 60 м3 / год на людину (мінімум 30 м3 / год при природному провітрюванні). Більш строгі вимоги пред'являються до кухонним приміщенням - не менше 90 м3 / год, і ванних кімнат - від 50 м3 / год.

Не допускається відсутність опалення в холодний період часу. Якщо будівля не експлуатується тривалий період часу, то повинна підтримуватися температура + 10 ° С при вологості не більше 60%. Зниження температури або підвищення вологості призводить до появи конденсату і утворення цвілі. Негативні температури всередині приміщень взагалі не допускаються без спеціальних заходів з консервації будівлі.

Отже, підіб'ємо підсумки: клімат Краснодарського краю відрізняється наявністю підвищеної вологості в осінньо-зимовий сезон, але не варто боятися цього, потрібно просто зробити якісну вентиляцію і опалювальну систему, і тут ваш енергозберігаючий екобудинок знову в фаворі, бо завдяки унікальній технології, витрати на дані заходи в панельно-каркасний будинок на порядок нижче, ніж в кам'яних будинках.