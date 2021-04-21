​Какие радиаторы отопления выбрать?

С момента появления CO-отопления на рынке доступны стальные радиаторы, и до сих пор мы можем найти их во многих местах. Развитие технологий позволило производить алюминиевые радиаторы. Чем они отличаются и в чем их польза? Кстати приобрести алюминиевые радиаторы можно на сайте https://allrad.com.ua/alyuminievye-radiatory/ по выгодной цене.

Сталь против алюминия

Радиаторы имеют разные свойства в зависимости от материала и физических характеристик. Оба они подвержены коррозии, однако в случае алюминиевого радиатора использовано антикоррозийное покрытие, которое блокирует образование шлама в радиаторах и, следовательно, даже по прошествии длительного времени не вызывает потери тепла. Связи - еще один элемент. Из-за небольших отверстий для потока в стальных радиаторах мусор забивает поток воды. В алюминиевых радиаторах они соответственно увеличены, что предотвращает их засорение. В обоих случаях следует провести промывку установки.

Преимущества алюминиевых радиаторов

Первым преимуществом алюминия является его гибкость, благодаря которой у людей, которые меняют или устанавливают новую установку, может возникнуть соблазн купить интересные декоративные элементы. Установить такой утеплитель на стену намного проще благодаря небольшому весу. Что еще более важно, в отличие от своих старших коллег, алюминиевые радиаторы быстрее нагреваются, поэтому в комнатах сразу же появляется приятное тепло сразу после их освещения. Еще одна приятная особенность - возможность настроить радиатор под свои нужды. Мы можем уменьшить или увеличить ребристый радиатор, убрав или добавив ребра. В случае стали это невозможно.

Выбор радиатора

Среди всех алюминиевых радиаторов наибольшей популярностью пользуются ребристые с козырьком. Для тех, кто может не знать, балдахин заменяет подоконник и пропускает теплый воздух в комнату. Базовые версии радиаторов по цене сопоставимы со стальными, но имеют больший КПД и визуальную эстетику. Чаще всего они белые или черные. Декоративные алюминиевые радиаторы отопления следует приобретать только как декоративный элемент или как дополнительный обогреватель в ванной, на котором можно сушить полотенца. В остальном лучший эффект достигается с помощью простых, но качественных оребренных радиаторов.