Каркасний будинок через 40 років: з ворогів - тільки миші

Норвезькі способи будівництва каркасних будинків дозволяють створювати довговічні проекти.

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Однією з причин, по яким каркасне будівництво - як приватна, так і промислове - на території Білорусі поширене не дуже широко, є побоювання з приводу того, що будинок, побудований таким чином, не буде довговічним і, під впливом кліматичних умов, потребують ремонту дуже скоро. Однак досвід норвезьких будівельників показує: реально створити будинок на каркасній основі, який буде дійсно довговічним.

Акцент на тепло

Як вже говорилося, норвежці роблять акцент на «теплом» будівництві - яке і витрати на паливо в зимовий період заощадить, і дозволить дому залишатися комфортним. Як показало «розтин» одного з будинків, побудованого 40 років тому, така технологія не тільки енергоефективна, а й міцна.

У будинку, який розглядається в статті, не був потрібен ремонт, але господарі захотіли збільшити кухню, для чого і знадобилося розібрати стіну. Як з'ясувалося в процесі, будинок практично не зазнав внутрішніх змін:

- мінераловатний утеплювач не зім'яв і не «сповз»;

- кріплення - в їх якості використовувалися звичайні цвяхи - як і раніше надійно утримували конструкцію;

- каркас не деформована, що скріплюють металеві рейки (в сучасному будівництві вони замінені дерев'яними) також залишилися цілими;

- тонка пароізоляційна плівка за 40 років повністю зберегла свої властивості.

Фасад та інші дерев'яні частини будівлі залишилися практично недоторканими.

Від мишей захистить арматура

Єдиним значним ушкодженням, про який можна говорити, стало пошкодження утеплювача ... звичайними мишами. Їм вдалося пробратися всередину каркаса, імовірно, через відкритий верх стіни, і нанести деякий втрат утеплювача, проте суттєвої тепловтрати це не викликало. А будівельникам слід врахувати можливість такої ситуації і використовувати захисну сітку в місцях стиків, а низ робити на суцільний бетонної стяжки.

З огляду на те, що будинок будувався за стандартною для тих років технології, яка з тих пір була додатково вдосконалена, можна сказати, що каркасне будівництво по довговічності готових будинків цілком може конкурувати з загальноприйнятими в Білорусі цегляним, кам'яним і дерев'яним.