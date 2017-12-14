Коли краще будувати будинок?

Якщо запитати будь-якого з нас: «Коли краще будувати будинок?», То більшість напевно дадуть відповідь, що влітку. А на питання: «Чому влітку?», Швидше за все, нічого путнього не скажуть - мовляв, тепло, сухо, і все. Расчетливому споживачеві це поширена помилка тільки на руку - адже в осінньо-зимовий сезон на будівельному ринку затишшя, що дозволяє істотно заощадити на будматеріалах, будівельних роботах і техніці.

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Однак правда полягає в тому, що сучасні каркасні технології будівництва дозволяють будувати в будь-який час року і при будь-якій погоді навіть дерев'яні будинки. А професіонали взагалі вважають за краще будувати будинки з профільованого бруса взимку. І на це є цілком об'єктивні причини, хоча самим будівельникам влітку, може, і більш комфортно, але професіонали думають не про особисті зручності, а про якість і довговічності своєї роботи.

Традиційно на Русі будувати починали саме восени, після того як зібраний урожай. І пояснюється це не високою зайнятістю під час жнив, а хорошим знанням особливостей деревини. Взимку дерева, як відомо, не ростуть. У них немає сокоруху, і вологість деревини мінімальна. Завдяки цьому усадка менше і проходить без розтріскування і деформації. До того ж в зимовій деревині личинки жучків і гнильних організмів виморожуються, що забезпечує природну антисептичну обробку. Таке дерево надовго залишається світлим і не схильне до блакиті. Тому будинок з профільованого бруса, побудований взимку, простоїть довше і буде міцніше і надійніше такого ж будинку, побудованого влітку.

Звичайно, поземною хати будувалися без фундаменту, і перед нашими предками не стояла проблема риття котловану в мерзлій землі. А для будівництва каркасного будинку фундамент, хоч і полегшений, обов'язково потрібен. Однак сьогодні і це не проблема, так як існують сучасні технології прогріву землі. Та й традиційний прогрів вогнищами ніхто не відміняв. До того ж розроблені спеціальні морозостійкі склади будівельних розчинів, які не тільки дозволяють виконувати фундаментні роботи при мінусових температурах, а й мають більшу міцність.

Ще одним істотним, хоча, можливо, і не вирішальним міркуванням на користь зимового будівництва стане те, що проведення на ділянці будівельних робіт навесні та влітку повністю зірве дачний сезон. Який вже тут город або відпочинок на травичці, коли поруч кипить будівництво? Краще так: взимку зробив справу, а влітку відпочивай сміливо!