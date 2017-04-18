Кухні для малогабаритних квартир

Кухні для малогабаритних квартир вимагають використовувати нестандартні меблі з-за своїх маленьких розмірів. Можна звичайно замовити всі меблі, виконану за індивідуальним проектом, але це може обійтися досить дорого. Якщо бюджет обмежений, то меблі можна підібрати з того асортименту виробників, що є в наявності.

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Найбільш оптимальним варіантом є кутове розташування меблів. Крім цього, можна прибрати стінку між кімнатою і кухнею і замість неї поставити барну стійку, яка також послужить і обіднім столом. До місця в маленькій квартирі, вірніше в її кухні, будуть вбудована техніка: холодильники, духовки і так далі. Також буде краще, якщо всі меблі буде мати прямокутну форму з прямими стінками. Ніхто не сперечається, що кухонний гарнітур з більш округлими формами і різними фігурними варіантами набагато красивіше виглядають. Але коли в приміщенні мало місця, на перше місце виходить функціональність, а красою доведеться пожертвувати. Ще можна переробити все висувні ящики, стандартні, як правило, мають низькі борти і не доходять до задньої стінки. Після невеликої переробки вони отримають до півтора разів більше обсягу і будуть вміщати в себе більше предметів побуту.

Що стосується побутової техніки, то найкращим варіантом для маленької кухні будуть вбудовані моделі. Вибирати бажано техніку відомого виробника.

Але є ще одне рішення для малогабаритної кухні. Це так звані мінікухні-трансформери. Прекрасний варіант для людей, які не бояться нестандартних рішень. Адже це не стандартні кухні, а якась їх заміна. Вони можуть розташовуватися в будь-якому місці. Така крихітка може мати форму шафи, закритого комп'ютерного столу. Але в розгорнутому вигляді вона являє собою повноцінну кухню.

Економ варіанти гарнітурів мають невеликі стаціонарні і навісні шафи, плиту, посудну полку, мийку і витяжку. А дорожчі варіанти можуть включати в себе навіть посудомийні і пральні машини. Своїм зовнішнім виглядом мінікухні гармонійно вписуються в будь-який дизайн інтер'єру. При цьому займають дуже мало місця і не вимагають додаткової площі.