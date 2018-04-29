Міжкімнатні двері економ або преміум класу

Міжкімнатні двері є важливим і необхідним елементом оздоблення в кожному будинку, квартирі або офісі. При виборі дверей завжди варто орієнтуватися на те, де вона буде встановлюватися, і які функції повинна виконувати. Також варто визначитися з вартістю - скільки ви готові витратити грошей на ту чи іншу модель. Як і багато товарів для будинку, двері діляться на дві категорії - економ і преміум класу. Чи варто економити на покупці міжкімнатних дверей або слід віддати перевагу дорогим моделям?

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МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ЕКОНОМ-КЛАСУ

Двері економ-класу на увазі під собою не білі радянські моделі, які стояли в кожному будинку, а сучасні зразки, ціна яких доступна кожному. Новітні технології дозволяють виготовляти більш дешеві зразки, які не відстають за якістю від дорогих елітних. Але все ж в чому різниця? При виробництві дверей економ-класу використовуються такі оздоблювальні матеріали як МДФ, ПВХ, шпон (штучний / натуральний) і, що характерно тільки для дверей такої категорії, - фарбоване полотно . Пристрій таких дверей не відрізняється від їх дорогих конкурентів. В основному всі виробники застосовують каркасно-стільникове виконання , де основна частина каркаса складається з клеєного бруса . бюджетні моделімають невелику вагу , на відміну від дорогих дверей, за рахунок стільникового наповнення. Саме через дешевого матеріалу встановлювати такі двері рекомендується тільки в сухих закритих приміщеннях .

Також однією з відмінних рис дверей економ класу від преміум є можливість виробництва будь-яких колірних рішень . Ламіновані моделі або з застосуванням плівки ПВХ не обмежуються в відтінках, все залежить від фантазії дизайнера виробництва. Моделі, які покриваються шпоном, крім різноманітних квітів можуть ще створювати 3D-ефект . Полотно набуває об'ємний малюнок так званої імітованої деревини. Що стосується дизайну, то двері економ-класу мають значно ширший спектр, ніж більш дорогі. Обумовлено це тим, що смак у покупців різний, комусь подобається класика, а хтось віддає перевагу стилю модерн із застосуванням рослинного дизайну. На економ-двері завжди можна влаштувати розпродаж, що не часто зустрічається в преміальних моделях.

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

Що стосується дверей преміум класу, то це абсолютно ексклюзивні моделі , які, можливо, більше ніколи не з'являться на ринку. Такі двері відрізняються практичністю, довговічністю, ізностойкостью, звуконепроникністю і екологічністю. Для виробництва таких зразків використовуються тільки якісні матеріали , які стоять немаленьких грошей. До дверей преміум-класу можна віднести відомі бренди, які випускають лінійки моделей, а також невеликі компанії. Останні займаються виробництвом за індивідуальними замовленнями, і частіше за все в якості декору використовують цілий ряд декоративних елементів:

ручна різьба ;

художня розпис ;

патинування золотом або сріблом;

декоративні вставки скла або вітражів ;

декор незвичайними матеріалами: дорогоцінні камені, натуральна шкіра, дорогі тканини та ін.

Для виготовлення каркас а частіше застосовується масив натурального дерева цінних порід і скло , або комбінація двох цих матеріалів. За конструкцією елітні двері не відрізняються від бюджетних, вони також можуть бути орними / розсувними, одностулкові / двостулкові, для стандартних або широких дверних прорізів. Що стосується дизайну, ви зустрінете стиль ампір, традиційну класику і навіть хай-тек.

ВИРОБНИКИ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

Різноманіття моделей і низька ціна - основні критерії на користь вибору міжкімнатних дверей економ класу. Найпопулярнішими є вітчизняні виробники. Незважаючи на низьку ціну вони заслужили повагу і вибір серед багатьох покупців. Ось список брендів, які часто зустрічаються в оновленому приміщенні і мають хороший експлуатаційний період: «Верда», «Румакс», «Червонодеревець», «Олово».

Якщо ви все ж вирішили витратити трохи більше грошей на двері преміум класу, то рекомендуємо звертатися до відомих виробникам , які завоювали довіру покупців. Де всі матеріали для виготовлення проходять ретельну перевірку на якість, екологічність і отримують ліцензійні сертифікати. Серед дверей преміум класу зустрічаються як вітчизняні, так і зарубіжні виробники. Найпопулярнішими є моделі від компанії «Волховец», не поступаються їм також російські виробники «Sofia» і «Олександрійські двері». Серед зарубіжних брендів лідируючу позицію займає італійська компанія «Mario Rioli». Ціна за одну таку двері починається від 25 000 російських рублів.

Зробити вибір в сторону міжкімнатних дверей економ або преміум класу завдання неважка. Кожен покупець спочатку знає свій фінансовий капітал, який він готовий витратити на оновлення інтер'єру. Будь то двері дешевша або дорога, кожен знайде для себе його ідеальну модель. Не варто також дотримуватися політики «чим дорожче - тим краще». Сучасні технології дозволяють виготовляти бюджетні зразки з високою якістю. Ну а що стосується елітних моделей, то тут повинен й інтер'єр відповідати ціні таких дверей.