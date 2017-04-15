Металочерепиця - характеристики і комплектація матеріалу

Безпосередньо металочерепиця різниться шириною сталевого листа, формою і висотою хвилі. Відрізняються також і полімерні покриття листів, що необхідно враховувати при виборі.

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Сам комплект являє собою металочерепицю і необхідні для її монтажу комплектуючі. Характер аксесуарів - гвинтів, саморізів і інших елементів - визначається виходячи з особливостей геометрії даху. Варто враховувати, що використання в металочерепиці оцинкованої сталі в значно мірою захистить її від корозійних процесів на зрізі.

Якщо детально зупинятися на полімери, то необхідно відзначити наступні моменти. Зовнішнє полімерне покриття металочерепиці відповідає за зовнішній вигляд даху (колір), захист металу від агресивних чинників середовища, механічну стійкість. На сьогоднішній день найбільш поширеними видами полімерних покриттів є наступні:

поліефір - доступний і популярний матеріал, стійкий до впливу ультрафіолету, має достатню корозійну стійкість і підходить для використання в районах з незабрудненій навколишнім середовищем;

матовий поліестр - досить товсте покриття (35 мкм), за рахунок чого витримує великі механічні навантаження; колірна гамма не дуже широка;

пурал - покриття, що володіє надійністю і хорошою стійкістю до більшості агресивних чинників;

полідіфторіт - найбільш прогресивний полімер, який демонструє відмінні експлуатаційні характеристики. При цьому володіє відповідною вартістю, тому для ремонту економ-класу він навряд чи підійде.

Ще один принциповий момент при виборі черепиці - колір. Колірна гамма металочерепиці найчастіше залежить від характеристик полімеру. Як правило, найпоширеніші варіанти - червоний, зелений і коричневий відтінки - цілком вичерпують потреби покупців. Ці традиційні для дахів кольору здатні гармонійно доповнити будь-яку будівлю. Втім, деякі виробники пропонують більш широку колірну палітру, з якої можна вибрати максимально відповідне рішення.