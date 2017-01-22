Мульти-сплит системы для помещений

Если Вы думаете какой все таки кондиционер будет лучше купить для своего дома или офисного помещения, то тут станет лучшим выбором, это мульти-сплит системы. Мульти-сплит системы - конструкция кондиционера, которая имеет внешний блок и от пяти до девяти блоков внутренних.



Такие системы прекрасно подходят для офисных помещений или для своего домов с большим количеством комнат. За счет инвертора и электронным расширительным клапанам работают внутренние блоки, так же, эти блоки, которые находятся внутри помещения могут быть с разными характеристиками мощности.



Если рассматривать внешний вид и устройство системы, то следует обратить внимание не сам кондиционер. Известно, во внешнем блоке расположен компрессор, благодаря которому происходит движение фриона. Аппарат холодного типа может быть спиральным или поршневым.



Какие же преимущества имеет мульти-сплит кондиционирование:

1. Благодаря такому кондиционеру, внешний вид фасада будет не испорчен множеством внешних блоков, а все помещения будут обеспечены необходимым микроклиматом.

2. Клиент сможет выбрать вариант внутреннего блока для каждой отдельной комнаты. Если в одной из комнат, нет возможности установить настенный или потолочный кондиционер, то легко применяется напольный вид блока.

3. В каждом помещении, Вы сможете создавать индивидуальную температуру. Одновременно они могут выполнять одну из функций- обогрев или охлаждение.



Рассмотрев преимущества, можно сказать, что мульти-сплит система - это правильный выбор, для того чтобы обеспечить кондиционерами сразу несколько комнат.