На що звернути увагу при покупці газового котла

Купівля газового котла - завдання в якійсь мірі складна, тому що серед усього розмаїття важливо вибрати саме те, що необхідно Вам та підходить під Ваші умови. Різновидів газових котлів в даний час досить багато, кожен має свої характеристики, особливості установки і експлуатації. Отже, на що треба звернути увагу при покупці газового котла?

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В першу чергу всі газові котли ділять на настінні і підлогові. Зупинимося на них докладніше.

Підлогові газові котли, їх же ще називають традиційними, для своєї установки вимагають окремого приміщення. Вони досить громіздкі за своїм зовнішнім виглядом, важкі і вимагають професійного монтажу, проведеного фахівцями. Теплообмінник підлогового газового котла зазвичай виготовляють зі сталі або чавуну. Різниця між ними не принципова. Сталь легша і добре витримують удари. Чавун товщі і довговічніше. В даному випадку вибір матеріалу - це вже справа смаку. Також підлогові газові котли в залежності від виду пальники діляться на атмосферні і вентиляторні. Газовий котел з атмосферним пальником більш простий за своїм устроєм, працює практично безшумно, а максимальна потужність, яку вони можуть досягти становить 80 кВт. Підлогові газові котли з вентиляторної пальником, в свою чергу, мають велику собівартість, але при цьому і мають вищою продуктивністю і мають потужність до декількох тисяч кВт.

Настінні газові котли значно відрізняються від підлогових, при цьому різниця не тільки в їх розташуванні. По-перше, їх теплообмінник виготовлений з міді. По-друге, вони набагато більш компактні і витончені, ніж підлогові. Чудово те, що в своєму складі настінні газові котли мають всі необхідні деталі, датчики і т.д., що робить їх схожими на справжні міні-котельні та позбавляє від покупки будь-якого додаткового обладнання. До «плюсів» настінних газових котлів можна віднести наступні моменти:

низька вартість;

компактні розміри;

невелика маса;

повна придатність до поквартирного опалення.

Однак в будь-якому випадку слід сказати, що настінні газові котли мають меншу потужність і продуктивність, ніж на підлозі, тому для опалення великих приміщень, організацій або промислових приміщень він не підійде. Для квартирного опалення та невеликих котеджів настінний газовий котел - ідеальне рішення.

Серед усього достатку настінних газових котлів слід розрізняти:

настінні газові котли з примусовою або природною тягою;

настінні газові котли з електричним розпалом або п'єзозапальником;

настінні газові котли з зазвичай і модуляційної газовим пальником.

У настінному газовому котлі з природною тягою (він же є газовим котлом з відкритою камерою згоряння) видалення продуктів згоряння відбувається через традиційний димохід. Для повноцінної роботи котла потрібне постійне надходження свіжого повітря, так як в процесі роботи відбувається згорання кисню з приміщення, тому кімната, де розташований котел, повинна бути регулярно провітрюваній, обов'язкова наявність вікна з відкривається кватиркою або двері на вулицю.

У настінному газовому котлі з примусовою тягою (газовий котел із закритою камерою згоряння) видалення продуктів згоряння відбувається за допомогою вентилятора, встановленого всередині обладнання. В даному випадку установка традиційного димоходу не потрібно, цілком достатньо коаксіального димоходу. Це компактне обладнання, що представляє собою дві труби, вставлені одна в іншу різних діаметрів. Через трубу меншого діаметру, вона ж внутрішня, надходить повітря з вулиці, сприяє горінню, через зовнішню трубу йдуть продукти горіння. Коаксіальний димохід дуже компактний і вимагає мінімум монтажу - досить вдіяти отвір в стіні і вивести через нього димохід.

Види розпалювання мають різну ступінь автоматики. Відповідно електророзжіг включає газовий пальник автоматично, п'єзорозпал передбачає ручне розпалювання.

Таким чином, в залежності від того, на якому вигляді газового котла Ви зупините увагу, буде залежати економічність котла, потужність, його продуктивність, коефіцієнт корисної дії. На ці показники, безумовно, також необхідно звертати увагу, але про них Ви вже можете поговорити окремо з нашими менеджерами, вибравши вид газового обладнання.