Огляд iPhone SE

iPhone SE - це новітній смартфон компанії Apple з компактним 4-дюймовим екраном, який замінив в продуктовій лінійці компанії популярний iPhone 5S.Нагадаємо, що актуальний модельний ряд смартфонів Apple включає iPhone 6 / 6S з діагоналлю екрана 4,7 дюймів і iPhone 6 Plus / 6S Plus з 5,5-дюймовим екраном. З випуском iPhone SE виробник вирішив задовольнити попит користувачів, які хочуть мати доступ до сучасних можливостей смартфонів і при цьому звикли до компактного екрану iPhone 5 / 5S.

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Дизайн

iPhone SE майже повністю повторює дизайн iPhone 5S. У ньому встановлено такий же 4-дюймовий Retina-дисплей; алюмінієвий корпус має такі ж плоскі грані і закруглені кути; колишнім залишилося розташування сенсорної кнопки Home, клавіш регулювання гучності і перемикача беззвучний режим. Відразу відрізнити новинку від моделі 2013 можна по доданому кольором Rose Gold, матованим алюмінієвим фаскам і невеликий написи на задній кришці. Якщо ви користувалися iPhone 5 / 5S - вам не доведеться звикати, а всі аксесуари та чохли для старих пристроїв повністю сумісні з iPhone SE. Завдяки невеликій екрану пристроєм зручно користуватися однією рукою.

Екран

В iPhone SE встановлено такий же екран, як і в старих моделях iPhone 5 / 5S. Це якісний Retina-дисплей на основі IPS-матриці з роздільною здатністю 1136х640 пікселів, яке забезпечує комфортну для використання щільність точок 326 ppi.Однак яскравість і контрастність екрану трохи поступаються сучасним моделям iPhone 6S / 6S Plus. При цьому екран iPhone SE не отримав функцію 3D Touch (чутливість до сили натискання), активно просувається компанією як перевага старших моделей. Це як і раніше якісний дисплей, який вас не розчарує, якщо ви звикли до використання компактних смартфонів.

Продуктивність

На офіційному сайті Apple iPhone SE названий "самим потужним 4-дюймовим смартфоном". І це дійсно так. Пристрій оснащений продуктивним 2-ядерним процесором Apple A9, побудованим на 64-бітної архітектурою (таким же, як і iPhone 6S / 6S Plus). За обробку даних датчиків руху, компаса, гіроскопа і інших службових операцій відповідає енергоефективний співпроцесор M9. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 Гб. У поєднанні з компактним екраном, отрисовка на якому споживає менше ресурсів, це забезпечило значний приріст продуктивності в порівнянні з iPhone 5S (дворазовий для процесора і триразовий для графічної системи). У синтетичних тестах і тестах на швидкодію iPhone SE перевершив навіть iPhone 6S / 6S Plus.

Камери

Пристрій успадкувало від iPhone 6S поліпшену 12-мегапіксельну камеру, яка дозволяє отримувати хороші зображення, знімати відеоролики у форматі 4К і проводити сповільнену відеозйомку з частотою до 240 кадрів / с (при HD-дозволі).Від старших моделей також була успадкована функція Live Photos, яка має на увазі зйомку невеликих трисекундній відеороликів безпосередньо до і після моменту фотографування. Для любителів Селфі була додана функція Retina Flash: екран смартфона замінює спалах, спалахуючи в момент зйомки білим світлом, яскравість якого в 3 рази перевищує звичайну. Додаткова 1,2-мегапіксельна камера успадкована від iPhone 5S і не виділяється нічим видатним на тлі конкурентів.

Інтерфейси

Була додана підтримка актуальних стандартів бездротового зв'язку: Wi-Fi 802.11ac (швидкість передачі даних до 433 Мбіт / с), збільшений діапазон 4G LTE (швидкість передачі даних до 150 Мбіт / с). Для підключення зовнішніх пристроїв і Apple Watch передбачений модуль Bluetooth 4.2. У смартфоні встановлений чіп NFC, функціональність якої обмежена безконтактними платежами Apple Pay.

Час автономної роботи

Об'єм акумулятора був трохи збільшений в порівнянні з iPhone 5S (1642 проти 1560 мАг). Але завдяки поліпшеній оптимізації iOS 9.3 і використанню енергоефективного процесора автономність пристрою збільшилася майже вдвічі.Навіть в режимі активного використання з включеними бездротовими модулями iPhone SE не зажадає підзарядки протягом робочого дня.

Операційна система

Смартфон працює під управлінням операційної системи Apple iOS 9.3, в який був доданий нічний режим (night shift). Тепер iPhone визначає час заходу сонця в вашому регіоні і коригує гаму зображення, поступово збільшуючи ухил в теплі тони.Передбачається, що це знижує навантаження на очі, дозволяючи мозку розслабитися перед сном. Було вдосконалено стандартний додаток "Нотатки": тепер ви можете зробити обрані замітки приватними, і для їх перегляду потрібно авторизація за допомогою Touch ID. Була вдосконалена функція CarPlay.