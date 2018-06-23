Огляд профілю для ГКЛ

Профілю для гіпсокартону, незважаючи на їх різноманітність, виробляються одним і тим же шляхом і в більшості своїй є штрабу з оцинкованої сталі зігнуту в «Г» або «П» образну фігуру з різними розмірами загинів.

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Одним з найпоширеніших є профіль стієчний для гіпсокартону або, як його називають інакше, профіль ПС- незамінний помічник для робіт з гипсокартоновиє плитами, якщо ви хочете прискорити і полегшити процес монтажу. Купити профіль для гіпсокартону найкраще з оцинкованої сталі, так як вони більш стійкі до корозії, відрізняються міцністю, що важливо при будівництві - саме на профіль доведеться основне навантаження конструкції. Головне призначення профілів - забезпечення жорсткого і надійного каркаса, на який згодом буде кріпитися гіпсокартон. Каркас, крім усього іншого, забезпечить приховування нерівностей і дефектів стін дозволяє реалізувати будь-які дизайнерські задуми. І хоча здається, що профіль для гіпсокартону за ціною не такий вже й дорогий, на нього доведеться одна з основних статей витрат при роботі, тому важливо точно визначитися, які розміри і деталі вам потрібні.

Умовно профілі для гіпсокартону можна розділити на кілька видів:

Куточки . Призначені для посилення кутів і стиків гіпсокартону, деякі з них йдуть разом з армованої сіткою для додання конструкцій більшої жорсткості.

З'єднувачі . Призначаються для скріплення між собою деталей профільної конструкції, бувають однорівневими, дворівневими і подовжувачі.

Підвіси . До них приєднуються напрямні профілю, призначені для установки кріплень гіпсокартону, рівня вирівнювання для стін і стелі.

Проф або . Основний елемент для створення каркаса, існує в трьох видах: направляючий, арочний і стієчний. Залежно від області застосування, профілі для гіпсокартону діляться на стельові поперечні (cd), стінові стоечні (cw) стельові напрямні (ud) і станів напрямні (uw). Існує також L-подібний профіль, який підійде для кріплення укосів в рамі вікон або дверей. Можна зустріти профілі з перфорацією: такі підійдуть для зовнішнього зміцнення і застосовуються так само при шпаклюванні готової конструкції з гіпсокартону, бувають як прямими, так і радісних.

Маяки . Цей елемент предназначет для допомоги при вирівнюванні стін в момент нанесення штукатурки і є свого роду індикатором для контролю товщини нанесення штукатурного складу.

Характеристики профілів для ГКЛ

Найчастіше профілі досягають 2,5-4 метрів в довжину, а ось товщина металу сильно різниться в залежності від області застосування профілю. Ширина металу коливається починаючи від 0,22 мм до 0,9 мм, що позначається на ціні і на жорсткості конструкції в цілому. Процес самого монтажу каркасу не буде складно, якщо ви дотримуєтеся головне правило - міцно закріпити елементи, їх теліпання неприпустимо, якщо ви хочете отримати міцну жорстку конструкцію, що прослужить вам не один рік.

Наша компанія радить вам не економити на товщині металу профілю і вибирати товщину не менше 0,6 мм , а при монтажі використовувати спеціальні демпферні ущільнювальні стрічки , які спільно створять жорстку конструкцію, яка не піддається вібраціям і коливань - це ваш комфорт при перебуванні в приміщенні.