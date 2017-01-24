Охоронна сигналізація для квартири - забезпечення безпеки житла і Ohrana.ua

Монтаж охоронної сигналізації - кращий спосіб убезпечити своє житло. Завдяки встановленню сучасної системи безпеки вам більше не доведеться хвилюватися про збереження вмісту своєї квартири, чи будете ви знаходитися в офісі, на дачі або підете на відпочинок в іншу країну.

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У чому переваги установки охоронної сигналізації?

Оснастивши свою квартиру охоронною сигналізацією, ви зможете контролювати житло цілодобово. При будь-яких спробах несанкціонованого проникнення власник буде негайно повідомлено про це. Завдяки встановленню охоронної сигналізації в квартиру вдасться відмовитися від поста фізичної охорони, що говорить про істотну економію грошей. Зверніть увагу, що в деяких випадках навіть сама наявність охоронної сигналізації відлякує злодіїв.



До складу системи входять охоронні датчики, приймально-контрольний прилад і шлейфи, що з'єднують всі пристрої. Принцип дії: датчики фіксують порушення (наприклад, рух, відкриття дверей, розбиття скла), передають сигнал на приймально-контрольний прилад. Далі апарат діє по раніше запрограмованої схемою, передаючи сигнал тривоги на пульт служби охорони, відправляє смс-повідомлення власнику житла або включає відлякує сирену. Також може бути проведена блокування дверей, активація генератора диму або включення аварійного освітлення - все залежить від підключеного до охоронної сигналізації квартири обладнання.



Ринок охоронних систем постійно розвивається, тому сьогодні кожен зможе підібрати підходящу сигналізацію для свого житла. Охоронна сигналізація в квартиру може бути декількох видів:



Відлякує сигналізація (без передачі сигналу).

GSM-сигналізація.

Сигналізація з передачею сигналу по радіоканалу, GSM або телефонної лінії охоронному підприємству.



Квартирна охоронна сигналізація різниться і за типом використовуваного обладнання - для складання системи можна застосовувати бездротові, адресні і аналогові апарати.