Перекриття з дерева

Сьогодні ми поговоримо про дерев'яних перекриттях , найнадійнішим перекриттям є звичайно ж / б. перекриття, але не завжди цей вид перекриття зручно застосовувати. У приватному житловому будівництві дуже часто застосовують монтаж дерев'яного перекриття , що веде до зменшення витрат на матеріал, а також дерево - це екологічно чистий продукт.

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Тільки необхідно зробити правильний монтаж дерев'яного перекриття , щоб продовжити термін експлуатації. Існує кілька видів дерев'яних перекриттів: цокольне дерев'яне перекриття, мансардне дерев'яне перекриття, міжповерхове і горищне дерев'яне перекриття.

Всі вони відрізняються один від одного тільки розташуванням в просторі самого будинку і відповідно називаються. При підборі матеріалів для дерев'яного перекриття потрібно враховувати нормативне навантаження на нього від власної ваги і навантаження на перекриття від предметів, які будуть на ньому розташовані.

В середньому можна взяти власну навантаження дерев'яного перекриття 300 кг. на 1 м. кв. і скласти з навантаженням на перекриття. Усереднена навантаження на дерев'яне перекриття - 200 кг. на 1 м. кв. І в підсумку виходить, що на 1 м. Кв. діє навантаження в 500 кг. на 1 м. кв. Тепер нам необхідно розрахувати перетин бруса для балок. Для цього вже придумали програму , тому користуємося і не ламаємо собі голову різними таблицями і сортамент.

Зазвичай крок дерев'яних балок від 500 мм. до 1000 мм., все залежить від довжини прольоту. Чим більше проліт, тим менше крок дерев'яних балок. Рекомендується укладати балки, спираючи на внутрішні стіни, а не на зовнішні. Через різницю температур і появи конденсату на самих балках, які закріплені на несучих зовнішніх стінах, відбувається більш швидке гниття і руйнування дерев'яних балок.

І так розглянемо види дерев'яних перекриттів окремо

Цокольне дерев'яне перекриття влаштовують над неопалюваним приміщенням або підвалом, тому саме перекриття повинно бути утеплено. Після розрахунку і підбору перетину балок їх необхідно змонтувати. Всі балки потрібно просочити антисептиком, щоб уникнути шкоди, завданої шкідниками.

Також рекомендується обмазати дерев'яні балки протипожежними просоченнями для поліпшення протипожежних умов. Торці балок обрізаються під 60 градусів, щоб не було прямого контакту зі стіною і залишалося місце для деформації балки. Торці обмащуються бітумом і обертаються в два шари руберойдом.

Балки варто заглиблювати в стіну на 180-200 мм. У місцях опори самої балки підкладають дошку, просочену бітумом. Всю порожнину заповнюють скло або мінватою і закривають цементно-піщаним розчином. При з'єднанні поздовжніх балок можна використовувати скоби або анкера для надійності стику.

о нижньої частини балок кріплять брус 50х50 мм., Нашивають дошку. Потім слід утеплити перекриття. Порожнина можна заповнити керамзитом, скло або мінватою. Або будь-яким утеплювачем, який можна застосувати для цього перекриття. Слід ізолювати утеплювач від чистої підлоги за допомогою руберойду або гідро- і паробарьера. Ну і потім відбувається настил з струганих дощок товщиною 25-40 мм.

Мансардне і міжповерхове дерев'яне перекриття мають аналогічну конструкцію. Тільки якщо приміщення знизу і зверху перекриття опалюються, тоді можна його не утеплювати, але варто задуматися над звукоізоляцією такого перекриття.

Горищне дерев'яне перекриття влаштовується трохи іншим чином. Можна використовувати дошку для горища НЕ стругати і дешевше, так як горище не потребує ідеальному підлозі. Також заощаджуватися брус, який використовується для балок. Перетин бруса має бути не менше 1/24 її довжини. Приклад: довжина балки 6000 мм., Тоді перетин балки буде 250 мм.