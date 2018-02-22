Переваги брусових будинків

Наші міста сьогодні - це кам'яні джунглі, які тримають в своєму «ув'язненні» мільйони людей країни. А адже ще пару століть назад - Русь матушка, будувала дерев'яні будинки, обігріваючи під теплим крилом своїх людей. Наша країна виросла в дерев'яних будинках - теплих, міцних, красивих, затишних, практичних і екологічних. Неприступні фортеці, князівські хороми, селянські хати, православні храми - все зводилося, будувалося з дерева.

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В наші дні розширюється будівництво з колишніх століттями перевірених матеріалів і способам забудов, адже переваги дерев'яних будинків в нашому холодному кліматі очевидні.

Дерево - природний, натуральний матеріал ідеально підходить для будівництва житлових будинків в нашій країні. Повністю дерев'яні стіни, як і внутрішня дерев'яна обробка будинків з бруса здатні створювати корисний мікроклімат в кімнатах. Адже смоли, якими просякнута деревина, містять речовини, які надають сприятливий вплив на здоров'я людини. Може бути, тому наші прадіди відрізнялися таким міцним здоров'ям.

Переваги брусових дерев'яних будинків включають в себе економію на витрати опалення. Тому як дерево набагато краще зберігає тепло, ніж камінь. Економічною виявляється і сама споруда дерев'яного будинку, так як дерево знижує його ціну. Тут відпадає необхідність в посиленому і масивному фундаменті, не потрібна потужна система опалення, зовнішня і внутрішня обробка будинків з бруса спрощується. Швидкість побудови таких будинків збільшується, особливо, якщо це будинки з сухого бруса . Монтаж таких будинків відбувається за пару місяців. Оптимальна теплопровідність дерева здатна зберігати в усьому будинку тепло взимку і влітку прохолоду. Варто зазначити, що переваги брусових дерев'яних будинків це ще й унікальні шумопоглинаючі здатності деревини.

Споруда будинку з бруса - це не тільки екологічна вигода і користь для здоров'я від проживання в ньому, а й його пожежна безпека. Тому як дерево обробляється спеціальними просоченнями і добавками. Крім того спеціальні склади - антисептики захищають стіни від вологи, грибка і комах, а також від ультрафіолетового випромінювання.

Справжній дерев'яний будинок здатний стати надійною фортецею для вашої родини, зігріваючи душу своєю воістину руською доброї красою. Він буде дарувати затишок, захист і тепло вам і вашим поколінням.