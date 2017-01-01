Порівняльні характеристики димоходів

У порівнянні з традиційними цегляними сучасні системи мають істотні переваги. Провідні позиції, завдяки своїм характеристикам і універсальності, в даний час займають сталеві вироби. Існують два типи даних конструкцій: одноконтурні та двоконтурні утеплені, при виготовленні яких використовується нержавіюча сталь або сталь Ст3.

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Звичайні і нержавіючі труби

Переваги нержавійки перед Ст3 очевидні. Показово в цьому сенсі фото конструкції, експлуатованої близько п'яти років. Виріб з чорного металу (перші 3 фотографії зліва) через 5 років експлуатації прийшло практично в повну непридатність. На крайній праворуч фотографії зображена конструкція, якої теж найближчим часом буде потрібно заміна.

Димохід з 'чорної' стали за 5 років експлуатації повністю проіржавів Димохід з 'чорної' стали розсипається на очах Всесто попереднього димоходу встановлений димар з нержавіючої сталі Двоконтурний димохід (сталь 3) грунтовно проіржавів і потребує заміни.

Очевидно, що через низьку корозійної стійкості металу руйнування конструкції відбувається у відносно короткі терміни. Первісна дешевизна обертається постійними додатковими вкладеннями в подальшому. Причому значну частину вкладень становлять витрати на повторний монтаж.

Саме тому ми рекомендуємо задуматися про те, до чого може привести подібна економія. Крім того, слід враховувати, що вироби з нержавійки надійніше і, відповідно, краще забезпечують пожежну безпеку.

Одноконтурні металеві

Існує два типи металевих труб: одно- і двоконтурні. Перші влаштовані досить просто і являють собою трубу і фасонні елементи з нержавійки або Ст3. Ці конструкції досить дешеві і зазвичай використовуються при прокладанні всередині приміщень або в якості вставок для забезпечення захисту внутрішньої поверхні.

Головний мінус одноконтурной конструкції - велика кількість конденсату, що з'являється при відведенні низькотемпературних газів від сучасних приладів опалення з високим ККД. Щоб усунути цей ефект, потрібно використовувати утеплювачі.

Двоконтурні металеві

Конструкція двухконтурной труби типу сендвіч

Тришарові двоконтурні термоізольовані конструкції типу "сендвіч" включають внутрішню зварену нержавіючу і зовнішню трубу (обечайку) більшого діаметру. Всередині знаходиться шар ізоляційного негорючого матеріалу з базальтових порід, який виключає сильне охолодження виведених газів і зводить до мінімуму утворення агресивного конденсату.

Внутрішня труба

Внутрішня поверхня піддається впливу продуктів згоряння і агресивного середовища. Вона володіє високими експлуатаційними характеристиками: стійка до прогорання, корозії, впливу кислот.

Слід пам'ятати, що, згідно з російськими стандартами, товщина внутрішньої сталевої труби повинна бути не менше 1 мм.

Утеплювач

Як утеплювач використовується мінераловатний пресований ізоляційний матеріал з базальтових порід, який характеризується вкрай низькою теплопровідністю і високими теплоізоляційними властивостями, що зводить до мінімуму випадання агресивного конденсату.

При виборі конструкції потрібно звертати увагу на матеріал, який використовується в якості утеплювача, - він повинен бути екологічним, не містити в своєму складі сполучних смол і не виділяти шкідливих речовин навіть при високих температурах. Характеристики утеплювача вказані в сертифікатах на матеріал, які повинні бути у продавця.

Димохід з полірованої нержавіючої сталі

Вона може виготовлятися з нержавіючої сталі (в тому числі декоративної - дзеркальної, кольоровий, текстурованою) або оцинковки для зниження вартості конструкції.

Декоративні елементи виглядають ефектно і органічно вписуються в дизайн при установці всередині будинку і зовні. Існують моделі з міді. Зазвичай вони застосовуються для зовнішнього монтажу в історичних районах міст.

Деякі компанії виробляють конструкції з зовнішньої трубою зі сталі, покритої термостійкої емаллю різних квітів. Найчастіше їх використовують при облаштуванні печей-камінів.

Нагадаємо, що двоконтурні димарі покращують роботу опалювальних агрегатів, підвищують ККД опалювальної системи, забезпечуючи більш економічну експлуатацію устаткування.

Конкретний варіант конструкції слід вибирати в залежності від особливостей приміщення і опалювального агрегату. Специфіка розташування котлів, печей або камінів, а також правила пожежної безпеки можуть зажадати створення досить складних конструкцій.