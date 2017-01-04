Проект каркасного будинку

Побудувати будинок - це важливе і відповідальне рішення будь-якої людини. Вся його маленький всесвіт буде обертатися навколо домашнього вогнища. А коли буде побудовано житло, то дерево посадити біля нього і народити сина не складе великих труднощів. Який будинок побудувати? Кам'яний, дерев'яний або каркасний? Це вже залежить від амбіцій і розміру гаманця господаря. На сьогоднішній день будівництво за каркасною технологією є найоптимальнішим вибором.

Быстрый и качественный монтаж стеллажей специалистами.

Перелічимо деякі переваги:

- На першому місці стоїть низька вартість;

- Швидкість будівництва, можна коштувати навіть взимку;

- Немає необхідності зводити великий і важкий фундамент;

- Сейсмостійкість;

- При невеликій товщині стін коефіцієнт теплового опору не поступається дерев'яним або кам'яним будинкам.



Щоб новий будинок завжди радував своїх господарів, необхідно приділити велику увагу на суворе дотримання технології будівництва. Якщо роботи будуть виконувати тяп-ляп будівельники, які не знайомі з особливостями каркасного домобудівництва, то з великою ймовірністю через кілька років доведеться багато чого переробляти. Наприклад, укладати утеплювач в стіни і стельові перекриття потрібно без зазорів з невеликим натягом. Розмір утеплювача повинен бути трохи більше, ніж отвір, куди його встановлюють. Сам каркас бажано зводити з сухого бруса, щоб його не повело під час усушки.



Багато забудовників, наймаючи бригаду, не замислюються про те скільки матеріалу потрібно насправді для будівництва. Порахувавши приблизно, на папірці вони визначають кількість бруса, обшівной матеріалу (ОСП або фанери) але, коли починають будувати дивуються, чому у них не вистачає матеріалу. Доводиться докуповувати до 20% від загального обсягу матеріалів. Щоб уникнути подібних незручностей і істотно заощадити категорично рекомендується до початку будівництва скласти детальний проект каркасного будинку. У проекті можна врахувати всі нюанси при будівництві, схеми і розміри з'єднувальних вузлів, можна навіть розрахувати кількість і розташування бруса і листового матеріалу так, що після розпилювання не залишиться ніяких обрізків. Тому, хто не розбирається в будівельній темі скласти такий проект дуже складно. Але, на щастя є професійні архітектори, які можуть допомогти здійснити мрію всього життя.