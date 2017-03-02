Рамні риштування

Основною відмінною рисою, а заодно і головною перевагою даного обладнання є його легкість. Невелика вага рамних лісів досягається за рахунок малого діаметра труб і товщини стінок (стандартні труби виконуються діаметром 42 мм, з товщиною стінки 1,5 мм). Важливим фактором є також малу вагу сполучних елементів і матеріал робочої поверхні. Так як матеріалом настилів є деревина, а не метал (як в клинових лісах) конструкція виходить досить легкою. Як слідства невеликої ваги устаткування: для його доставки можна замовляти машину значно меншою вантажопідйомності і габаритів, ніж наприклад для штирьових лісів; малу вагу елементів дасть можливість робочим здійснювати монтаж в найкоротші терміни.

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Відзначимо основні переваги рамних лісів:

порівняно малу вагу елементів, а значить і всієї конструкції;

невелика металоємність і як наслідок найнижча ціна;

мала кількість елементів, отже, швидкий монтаж і демонтаж;

простий і довговічний замок для з'єднання елементів - запорука надійності і безпеки.



На жаль, не буває переваг без недоліків і рамні лісу тут не виняток. Головний недолік таких конструкцій це невисока вантажопідйомність (навантаження на робочу поверхню), вона не може перевищувати 200 кг на квадратний метр. Цим обумовлена область їх застосування, в першу чергу реставраційні та оздоблювальні роботи фасадів будівель і рідше внутрішніх приміщень. Так само, на відміну від хомутових лісів, рамні можуть встановлюватися тільки по прямій вздовж фасаду будівлі, і відхилення неприпустимі.