Реконструкція заміського будинку

Реконструкція заміського будинку повинна здійснюватися з урахуванням матеріалів, з яких був він був зведений. В першу чергу, необхідно починати з фундаменту. З одного боку може здатися, що відновити базу будинку є неможливою справою, проте все не так. Фундамент може бути посилений, і ви навіть можете його повністю замінити. Якщо є завершення нового поверху або горища, то процес буде проходити трохи інакше. Спочатку потрібно буде відрити фундамент до дна, а навколо обладнати металеву раму і вилити в неї бетон, - як би зв'язати попередній і новий фундаменти. Такі процедури будуть перешкоджати руйнуванню будівлі. До речі, експерти кажуть, що після реконструкції підвалу, по крайней мере один сезон повинен пройти, тоді ви можете добудувати будинок, щоб уникнути деформації структури.

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Якщо будинок споруджено з дерев'яних балок або колод, то неможливо реконструювати стіни - часто такі споруди просто руйнуються, якщо будинок зроблений з цегли або іншого міцного будматеріалу, то реконструкція проводиться приблизно таким чином. По периметру будинки зводяться нові стіни, а порожнина між попередніми і новими повинно бути заповнене металевою сіткою і закріплено бетоном.

Реконструкція покрівлі може бути двох типів: заміна тільки одного покриву або всієї структури. Другий варіант може бути виконаний, якщо дерев'яний фундамент занепав або в планах є побудувати нову підлогу або балкон, терасу.

В першу чергу, коли здійснюється реконструкція приватних будинків, це означає повну реконструкцію приміщень. Слід розуміти, де розташована несуча стіна, на якій лежить тягар - її не можна чіпати, оскільки від цього залежить цілісність всієї споруди. Перепланування можна зробити абсолютно будь-яким - ви можете розширити кімнату, видаливши перегородки, або ви можете замінити їх новим будматеріалом.

Зрозуміло, всіх власників заміських будинків цікавить вартість реконструкції. Детальніше про її формуванні можна дізнатися тільки в індивідуальних випадках. Фахівці зможуть визначити її тільки після проведення необхідних вимірювань. Далі, після того, як потенційний замовник погоджується з розцінками, підписується договір, а фахівці приступають до роботи.