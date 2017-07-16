Ремонт підлоги в квартирі

Якщо Ви живете в квартирі, в якій настелен дерев'яна підлога, то можете вважати, що Вам дуже пощастило. Адже що може бути краще, ніж прокинутися вранці і, встаючи з ліжка, відчути ногами холодний лак паркету або прохолоду фарбованих дощок! І неважливо, хто про це подбав: архітектор або колишній власник квартири, який справив ремонт дерев'яної підлоги в квартирі . Але, як відомо, і вода камінь точить, тому не дивно, що з часом Вашій підлозі потрібно ремонт.

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Ремонт дерев'яної підлоги в квартирі - це ціла епопея. Адже для того, щоб якісно провести ремонт дерев'яної підлоги в квартирі , Вам буде потрібно не тільки винести з приміщення всі меблі, а й у ряді випадків зняти саме покриття (тобто безпосередньо паркет або статеві дошки), а іноді навіть підкладку і лаги, особливо якщо Ваша квартира розташована в старому будинку. Як Ви розумієте, в такому випадку ремонт дерев'яної підлоги в квартирі обійдеться Вам в кругленьку суму.

Ціни на ремонт дерев'яної підлоги в квартирі можуть варіюватися

В принципі одним з найдорожчих є саме ремонт дерев'яних підлог. Ціни , як Ви розумієте, можуть варіюватися. Що цікаво, на ремонт дерев'яних підлог ціни варіюються в силу абсолютно різних причин. Такими можуть послужити як причини традиційні, наприклад, популярність фірми, її стаж на ринку даних послуг, кваліфікація співробітників, так і причини специфічні, такі як обсяг робіт, матеріал, з якого виготовлений підлогу, статус будинку, його стан ... Але в першу чергу, звичайно, на ремонт дерев'яних підлог ціни залежать саме від обсягу та складності виконуваних робіт.

Інший випадок, коли необхідно провести ремонт підлог з дерев'яними перекриттями . Причому в даному випадку не має ніякого значення, що саме лежить у Вас на підлозі: це може бути і паркет, і дошки, і ламінат, і лінолеум ... Так як Вам необхідно робити ремонт підлог з дерев'яними перекриттями, тобто замінювати не тільки , наприклад, лінолеум, але і самі перекриття, то це найбільш дорогий варіант. Але ні в якому разі не затягуйте з ремонтом, адже якщо лаги підгнили, наприклад, внаслідок протікання, то все може закінчиться трагедією і людськими жертвами: велика ймовірність того, що ні зробивши вчасно ремонт підлог з дерев'яними перекриттями, Ви просто-напросто провалитеся в квартиру своїх сусідів знизу.

Технологія ремонту дерев'яних підлог повинна суворо дотримуватися

Існує спеціальна технологія ремонту дерев'яних підлог: якщо не потрібна повна заміна підлоги разом з міжповерховими перекриттями, а потрібен лише косметичний ремонт, то підлогу в першу чергу піддається циклювання, тобто вирівнюю. Циклювання можна проводити як вручну, так і за допомогою спеціалізованої ціклёвочной машини. Після того, коли пів вирівняний, його можна фарбувати або покривати лаком. Така технологія ремонту дерев'яних підлог дозволяє уникнути нерівностей на поверхні підлоги і якомога довше підтримувати його в хорошому стані. Описана тут технологія ремонту дерев'яних підлог зарекомендувала себе як дуже надійна і застосовується практично повсюдно.

Ремонт паркетних підлог - заняття клопітка і досить дороге, але необхідне. Погодьтеся, якщо в квартирі поклеєні нові шпалери, побілений стелю, замінено двері і вікна, а ремонт паркетних підлог ні зроблено, то кімната зовсім втрачає вигляд і створюється враження, що ніякого ремонту не було зовсім. Крім того, якщо періодично проводити ремонт паркетних підлог, то прослужать вони Вам набагато довше.