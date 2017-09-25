Розповідаємо як правильно покласти лінолеум на кухні в докладної інструкції

Лінолеум - один з найпопулярніших підлогових покриттів. Працювати з ним досить просто, особливих навичок для його викроювання не потрібно, тому найчастіше для його укладання фахівців не наймають. Але хоча лінолеум і не вимагає особливого досвіду оздоблювальних робіт, все-таки при його укладанні є деякі тонкощі, які треба враховувати для того. щоб поверхня підлоги вийшла ідеальною. Отже, як правильно покласти лінолеум на кухні?

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РОЗМІРНИЙ РЯД

Лінолеум може бути різного розміру. Як правило, його ширина буває 1, 2, 3, 3, 5, 4 метра. Ширину лінолеуму вибирають виходячи з обсягів приміщення - в ідеалі ширина смуги лінолеуму повинна відповідати довжині однієї зі сторін кімнати. У цьому випадку вдасться покласти лінолеум в одну смугу, що є ідеальним варіантом.

Також лінолеум мають різну товщину. Одні мають теплу підкладку, інші ні. Від цього залежить, чи буде робитися підставу під лінолеум або він буде укладатися відразу ж на підлога - бетонна, дерев'яний.

РОЗРАХУНКИ

На жаль, далеко не завжди ширина лінолеуму і довжина сторони кімнати збігаються. І в цьому випадку настає час розрахунків. Важливо правильно розрахувати, скільки метрів лінолеуму знадобиться для підлоги в приміщенні. При цьому чим точніше будуть визначено метраж лінолеуму, тим простіше буде працювати.

Поширена помилка при роботах - завмер тільки пари стін. Розрахунок простий - якщо виміряти дві сторони, то значення двох інших автоматом приймається таким же. Але всі ми знаємо, що часто в довжині стін в наших будинках бувають розбіжності. І якщо придбати лінолеум, як то кажуть «в точності» по 2 вимірами, то може виявитися, що його трохи не вистачить, так як протилежні стіни виявилися різними по довжині. Тому вимірювати треба довжини всіх сторін.

І тільки якщо лінолеуму в одну смугу не вистачає при будь-яких розкладах, обирається двухполосная або навіть багатосмугова укладання.

ПІДСТАВА ПІД ЛІНОЛЕУМ

Під лінолеум для того, щоб він краще лежав, нерідко вкладається підставу. Особливо, якщо лінолеум сам підстави не має. Інакше всі нерівності підлоги будуть друкують крізь лінолеум, що не естетично. До того ж, в цих місцях лінолеум буде стиратися швидше. Також підстава важливо, якщо під лінолеум робиться тепла підлога. Не обійтися без підстави, якщо підлоги криві, мають дефекти, вм'ятини і опуклості.

В якості підстави можуть виступати:

Цементна заливка;

Самовирівнювальні стяжки - самовирівнюється наливна підлога;

Листи ДСП або фанери;

Біопозитивних плити;

Гіпсостружечние плити.

Цементна заливка і самовирівнюючі наливні підлоги дають практично ідеальне підстава під лінолеум. На них можна покласти лінолеум майже без проблем. Плити повинні бути ретельно підігнані одна до одної і прикручені шурупами до підлоги. Всі стики між плитами шпаклюють, так само як і капелюшки шурупів. Інакше місця стиків можуть почати випирати, якщо покласти лінолеум без підстави.

Якщо прийнято рішення стелити своїми руками покриття на наявні дерев'яні підлоги, їх також треба підготувати. Всі щілини і стики зашпаклювати і закрити. Фанеру і ДСП добре самому покрити фарбою або просоченням для того, щоб запобігти їх деформацію від перепадів вологості.

Якщо є нерівності, їх зашліфовивают шлифмашиной. Рівність підлоги можна перевірити рівнем. Тільки після всього цього починають приступати до укладання підлогового покриття. Якщо на кухні або в прихожей вирішено зробити тепла підлога, то під лінолеум треба стелити ті підстави, які рекомендуються в інструкції до теплих.