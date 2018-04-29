Сендвіч-панелі. Краса, практичність, економія

Зараз існує велика кількість альтернативних будівельних матеріалів, які дозволять швидко і якісно спорудити затишне житло. Щоб зробити це максимально економно, потрібно звернути увагу на будівництво будинків з сендвіч-панелей . Цей спосіб споруди будівель полягає в особливих властивостях панелей. Що ж це таке?

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Сендвіч-панелі - це багатошаровий матеріал для конструювання, який має таку ж міцність, як камінь, і теплостійкість, як дерево.Сеендвіч- панель виглядає як спресований сендвіч. По обидва боки розташовані дві дерев'яні / оцинковані панелі, між якими знаходиться пінополістиролова шар. На бічних гранях панелі присутні елементи системи з'єднання - паз-гребінь.

Ппанелі мають досить велику кількість переваг. Одне з них - це висока міцність. Вони можуть витримати опір до 2 000 кілограм. Але це ще не все. Матеріал здатний витримати близько 10 000 кілограм поздовжнього навантаження.

Проекти будинків можуть бути двох видів:

адаптованими. До першого варіанту відносять проекти, які використовують для звичайних класичних, цегляних або дерев'яних будинків, але вже з використанням даного будівельного матеріалу.

спеціалізованими. До другого варіанту можна віднести проекти, які розроблялися спеціально для сендвіч-панелей.

Все ж краще звертати увагу на спеціалізований проект. Адже швидкість виконання даного замовлення буде набагато більше, ніж адаптований варіант. Також можна заощадити на інших будівельних матеріалах, які в цьому випадку не будуть потрібні.

Також у будівельників-професіоналів є версія про те, що існує взаємозв'язок між кількістю сполучних швів і експлуатаційними характеристиками споруди з панелей. Вони вважають, що чим менше швів у будівлі, тим краще.

Також сендвіч-панелі використовують не тільки для будівництва будинків по спеціалізованим проектам, які вже мають задані габарити. Такий матеріал дуже часто застосовують і для побудови житла будь-якої форми.

Для цього просто потрібно вибрати будь-який проект, який вам сподобався, і адаптувати під даний будівельний матеріал. Але для того, щоб такі дії не призвели до негативних наслідків і непередбачених витрат, цю процедуру потрібно робити за певними правилами:

Сама економічна форма будинку - це куб. Чим далі ми будемо відходити від цієї геометричної фігури, тим більше витратна вийде будівництво. Це правило потрібно врахувати при плануванні розмірів.

Плануючи функціональні зони в будинку, для початку зверніть увагу не тільки на естетику. Дуже важливим фактором є також і практичне застосування. Адже чим менше будуть комунікації, тим дешевше вийде загальна вартість. Приділіть увагу розташуванню водопроводу, каналізації, електричних кабелях, опалення та вентиляції.

Не потрібно планувати занадто габаритні кімнати в будинку, побудованому з панелей. Простір, який в довжину більше, ніж 5 метрів, зажадає додаткової опори.

При плануванні такого будинку не варто замінювати другий поверх мансардою. В іншому випадку ви не тільки витратите на додаткові сендвіч-панелі, але це ще і відбере дорогоцінний час. Адже мансарда, в порівнянні зі звичайним поверхом не виправдає очікування. Її площа все ж менше, а час на її будівництво потрібно таке ж, як і при будівництві повноцінного етажа.Такое рішення краще приймати тільки тоді, коли ви не змогли отримати дозвіл на будівництво багатоповерхового будинку. Зараз за законом мансарда не рахується поверхом.

Бажано відмовитися від складних покрівельних конструкцій. Вони не тільки дорого обійдуться, але ще й не такі надійні, як звичайна покрівля. Це правило можна також використовувати для димоходів та вентиляційних каналів.