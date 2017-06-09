Стіни з гіпсокартону своїми руками

В наші дні стіни з гіпсокартону досить міцно увійшли в наше повсякденне життя, і тепер не так-то просто уявити собі ремонт будинку або квартири без використання даного матеріалу. Якщо ви належите до числа "щасливих" власників нерівних і старих стін і позбутися від даного дефекту ніяк не можете, а здійснювати нанесення нового шару шпаклівки - це і дорого, і довго, то гіпсокартонні плити стануть найкращим рішенням. Подібні стінові конструкції однозначно нададуть вам допомогу у вирішенні цієї проблеми швидко і недорого.

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Одним з основних переваг використання ГКЛ є натуральність, листи виготовляються з гіпсу і картону. Гіпсокартонні плити не містять в своєму складі шкідливих барвників, внаслідок чого не зашкодять здоров'ю навіть алергіків. Безсумнівно, можна найняти професійних будівельників, які здійснять за вас всю брудну роботу, однак якщо бюджет будівництва або ремонту не дозволяє вам цього зробити, то ви з легкістю впораєтеся з облаштуванням стіни з гіпсокартону своїми руками.

Спосіб монтажу гіпсокартону без використання металевого каркаса

Якщо ви вирішили покрити стіни за допомогою гіпсокартону і вибрали облицювання безкаркасним способом, то вам буде потрібно запастися ГКЛ з товщиною в 12 мм. Подібний метод підійде виключно для стін, які не відрізняються наявністю відшаровуються матеріалів, а їх поверхня повинна бути вільна від емалі або масляної фарби. Перед початком робіт необхідно помити і висушити поверхню.

При створенні стіни з ГКЛ своїми руками його встановлюють на стіни, за допомогою спеціалізованого клею. Це робиться у відповідність з особливою технологією і при дотриманні всіх необхідних норм, в результаті можна отримати відмінний результат. Для початку рекомендується зробити розмітку листів. Різання панелей здійснюють наступним чином: на лінії розмітки прикладають рівну рейку і стандартним канцелярським ножем роблять надріз вздовж лінії, при цьому не потрібно чинити сильний тиск ножем на поверхню матеріалу. Далі лист перевертається і ламається навпіл по лінії надрізу, після чого відрізається з'єднує картон.

Після підготовки монтованих листів необхідного розміру, потрібно підготувати клей, змішавши клейовий склад з водою. Коли він готовий, починаємо процедуру його нанесення на поверхню великими грудками з відстанню приблизно 0,4 метра один від одного, поле чого стіна шпатлюется приготовленої сумішшю. Після потрібно докласти ГКЛ до стіни і вирівняти за допомогою рівня. Клей закріпить необхідну поверхню протягом півгодини.

Після того, як будуть приклеєні всі листи, їх потрібно буде зашпаклювати, проте не всю поверхню, а тільки стики.

Для отримання більш рівною шпаклівки необхідно проклеїти стики серпянкой і акуратно промазати клеєм, після чого отшпатлеванную, отшкуріть і заґрунтувати. Таким чином, відбувається створення стіни з гіпсокартону своїми руками за допомогою бескаркасного способу монтажу.

Спосіб монтажу гіпсокартону на металевий каркас

Вибираючи каркасний спосіб облицювання стін гіпсокартоном, ви зобов'язані виконати ряд послідовних маніпуляцій, їх грамотне виконання дозволить добитися відмінних результатів і втілити в життя задумане. Металевий каркас має на увазі монтаж гіпсокартонних плит на підготовлений каркас, збір якого відбувається із залученням металевих профілів. Для складання подібного каркаса застосовуються два типи профілів: стієчний і спрямовує.

Процедура складання починається з розмітки. Після чого починається монтаж направляючих профілів до гіпсокартонних стелях і підлозі за допомогою шурупів і дюбелів. У тому випадку, якщо ваша стіна трохи довший профілю, то не буде зайвим попередньо отчертить лінію.

Починати збірку каркаса найкраще зі стелі, це буде порядком зручніше ще й тим, що в кінці кріплення верхніх профілів ви без зусиль знайдете місце для нижніх. Необхідно відзначити межу на відстані 3-4 см від стіни уздовж стелі, по ній монтують профіль і відзначають лінію на підлозі за допомогою рівня або схилу для розташування нижнього профілю. Далі відбувається кріплення стоєчних профілів з відстанню в 60 см від центру кожного з них. Кріпляться вони за допомогою Просекатель або саморізів з прес шайбою. Нарізаний гіпсокартон встановлюється на зібраний каркас.

Встановлюють їх за допомогою саморізів по металу, капелюшок самореза зобов'язана трохи потопати, це робиться для того щоб потім вона рівно зашпаклювати. Панелі потрібно монтувати виключно по центру профілів стоєчних, якщо гіпсокартонний елемент не досягає стелі, то потрібно зробити кріплення ще одного проміжного профілю.

Коли каркас повністю змонтований, потрібно зашпатлевать гіпсокартон, рівних зовнішніх кутів у такий стіни можна домогтися за допомогою армованого куточка. Після висихання шпаклівки можна переходити до інших опоряджувальних робіт.