Вибираємо кондиціонер в квартиру або приватний будинок

Кондиціонер в будинку давно став необхідністю - потреба в оптимальному кліматичному режимі будинку надзвичайно актуальна при нинішній екологічній ситуації і перепадах температур.

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До питання підбору кондиціонерів слід поставитися уважно, щоб ця кліматична техніка була корисна і не провокувала захворювання і неприємності.

Місце установки кондиціонера

Для початку необхідно вирішити, в яких кімнатах потрібен кондиціонер, потім узгодити схему установки з обраної вами компанією, якій ви довірите установку техніки в своєму будинку.

Оптимальне розташування кондиціонера в будинку - на стіні з боку вікна або балкона, уникаючи попадання струменя повітря на людей і робочі місця квартири. Зовнішній блок не повинен розташовуватися на глухій стіні - це утруднить його техобслуговування.

Вибір і покупка кондиціонера

Оскільки кондиціонери - товар сезонний і найчастіше бум на них починається в жарку пору року, оптимальним варіантом буде придбання відповідного спліт-системи заздалегідь. Влітку в компаніях по установці кондиціонерів спостерігаються черги, перебої з поставками, відсутність деяких ходових моделей на складі. З осені по весняні місяці купувати кондиціонер раціональніше.

Вибирати кондиціонер необхідно в серйозних, солідних компаніях, які зарекомендували себе на ринку кліматичної техніки. Тільки в таких фірмах зможуть дати повну консультацію і допоможуть з вибором, установкою, обслуговуванням кліматичної побутової техніки. Також важливий термін гарантії, що розповсюджується на продукцію.

Вибирати кліматичну побутову техніку слід перед початком ремонтних робіт або в їх процесі - тоді можна врахувати всі нюанси з прокладання комунікацій до початку опоряджувальних робіт, це дозволить скоротити час і кошти на додаткові роботи.

Вибір марки кондиціонера

З точки зору якості, вартості та надійності спліт-систем кондиціонери прийнято ділити на декілька груп: в першу входять елітні спліт-системи від високотехнологічних японських компаній, друга група складається з продукції середнього класу від європейських і японських виробників, а в третю входять найдешевші кондиціонери китайських, корейських і російських виробників. Варто вибрати кондиціонер не тільки за фінансовими можливостями, але і з урахуванням якості і надійності техніки, виробленого нею шуму і функціональності.

Прокладка комунікацій і відведення конденсату

Два блоки - зовнішній і внутрішній, з'єднані фреоновими трубками, які доповнюються з'єднувальним кабелем і закінчуються зовні дренажним шлангом. Щоб якомога менше нашкодити інтер'єру, краще прокладати трубопровід безпосередньо в процесі ремонту квартири. Трубопровід розташовується за підвісними стелями, гіпсокартонними плитами. У разі, якщо установка відбувається після ремонту - майстру по установці краще скористатися пластиковим коробом для трубок.

Також перед установкою кондиціонера раціонально з'ясувати, як пройде траса для електрокабеля. Підключати кабель до кондиціонера буде також фахівець з установки кондиціонера.

При роботі кондиціонер виділяє воду, вона утворюється при охолодженні теплообмінника у внутрішньому блоці. Волога повинна бути безпечно виведена на вулицю. Конденсат повинен бути відведений таким чином, щоб зберігалося відстань від стіни в 35-50 см, щоб уникнути попадання води на фундамент і відливи сусідів знизу.

Слід також враховувати клімат - при частому зустрічному і бічному вітрі волога може потрапляти на вікна сусідів, тому найкраще відводити конденсат в каналізацію. Конденсат зазвичай виводиться самопливом при мінімальному ухилі 3-4 см на кожен метр магістралі трубопроводу. Горизонтальні ділянки або перегини трубопроводу неприпустимі.

техобслуговування кондиціонера

Слід також приділити увагу питанням гарантійного технічного обслуговування і подальшої техпідтримки. Сучасні спліт-системи елітної групи зазвичай ремонтуються і обслуговуються будь-якими сервісними центрами, термін безкоштовного обслуговування таких кондиціонерів довше, ніж у спліт-систем економ-класу і дешевих варіантів. Найдоступніші аналоги від корейських, російських і китайських виробників часто ремонтуються далеко не скрізь і не всіма центрами з обслуговування, до них буває складно підібрати деталі і здійснити повноцінний ремонт.